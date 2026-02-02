Біля узбережжя Уельсу розташований острів Скомер – мальовниче місце, відоме своїми великими колоніями атлантичних тупиків і популярне серед туристів, які приїжджають сюди на одноденні поїздки. Втім, цього літа кілька щасливців матимуть змогу залишитися на острові значно довше – і абсолютно безкоштовно, розповідається в Mirror.

Як отримати можливість безкоштовно пожити на острові?

Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу оголосив набір волонтерів, яким пропонують безкоштовне проживання та харчування в обмін на допомогу з охороною природи. Основне завдання – моніторинг популяції морських птахів, зокрема тупиків (морських птахів), які мешкають на острові великими колоніями.

На острові Скомер немає постійного населення, однак сезонні працівники мешкають там близько дев'яти місяців на рік, пише BBC. Для відвідувачів передбачене обмежене розміщення – переночувати можна в хостелі.

Волонтерство на острові / фото Джонатана Майерса

Загалом доступні три довгострокові волонтерські позиції: з кінця березня до початку липня, з кінця квітня до серпня та з липня до кінця вересня. Волонтери допомагатимуть наглядачам острова, працюватимуть із відвідувачами та відстежуватимуть стан дикої природи. Також передбачена окрема короткострокова вакансія для моніторингу морських птахів у період з травня по червень.

Втім, організатори попереджають: робота не з легких. Від кандидатів очікують фізичної витривалості, готовності працювати довгі години за будь-якої погоди та щирої зацікавленості природою. Волонтерам також доведеться допомагати туристам, орієнтувати їх на маршрутах і відповідати на запитання відвідувачів.

Натомість учасники програми отримають унікальний досвід життя на майже безлюдному острові. Скомер пропонує близько чотирьох миль прибережних стежок, з яких відкриваються краєвиди на тисячі птахів: від тупиків до кайр. Однією з найпопулярніших локацій є бухта The Wick, де часто зупиняються фотографи та любителі спостереження за птахами.

Для тих, хто не готовий до волонтерства, острів доступний для одноденних відвідувань з квітня по вересень – дістатися можна човном із Мартінс-Хейвен у Пембрукширі. Подорож займає близько 20 хвилин, також доступні оглядові круїзи навколо острова без висадки на берег.

