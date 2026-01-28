Скільки коштує побачити Антарктиду на власні очі та від чого залежить кінцева ціна

Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на AdventureSmith Explorations.

Скільки коштує відвідати Антарктиду?

Середня вартість круїзу до Антарктиди становить близько 333 000 гривень на людину. Найдешевші поїздки стартують приблизно від 185 000 гривень, тоді як розкішні експедиції можуть перевищувати 740 000 гривень. Що впливає на ціну:

Маршрут та напрямок – круїзи на Антарктичний півострів зазвичай дешевші, ніж експедиції до моря Ведделла, Антарктичного кола, острова Південної Джорджії, моря Росса та інших віддалених локацій.

Подорож до Антарктиди, скільки кошштує / фото Canva

Тривалість круїзу – довші подорожі коштують дорожче, але ціна за день може знижуватися з подовженням тривалості.

Сезон – високий сезон з середини грудня до середини лютого дорожчий, ніж "плечові" місяці листопад або березень.

Час бронювання – раннє бронювання (іноді за рік) дозволяє заощадити та обрати кращі каюти і дати. Бронювання в останню хвилину може бути дешевше, але вибір обмежений.

Тип корабля – кораблі варіюються від базових до розкішних експедицій для будь-якого бюджету.

Категорія каюти – тримісні та чотиримісні каюти або каюти початкового рівня з ілюмінатором дешевші, ніж розкішні люкси з балконом.

Додаткові активності – морський каякінг, підводне плавання, стояче веслування, катання на лижах, кемпінг та інші заходи підвищують загальну вартість.

Додаткові витрати – авіаквитки, готелі до / після круїзу, алкоголь, чайові та спеціальне спорядження.

Вартість поїздки до Антарктиди не обмежується лише ціною самого круїзу!

При підрахунку загальних витрат варто враховувати авіаперельоти (більшість експедицій починаються з Ушуаї в Аргентині), проживання до та після круїзу, додаткові активності, такі як каякінг або прогулянки на снігоступах, а також спеціальне спорядження для холодної погоди, яке знадобиться під час подорожі, пише Intrepid Travel.

Тому кінцева ціна поїздки на одну людину коштує орієнтовно 470 000 – 530 000 гривень.

Скільки коштує відпочинок на інших напрямках?

Ми вже розповідали про вартість відпочинку на Тенеріфе на 10 днів. Українська туристка поділилася досвідом недорогого туру на Тенеріфе, включно з перельотом Ryanair за 75 євро та туром вартістю 890 євро, що включав проживання, трансфери та екскурсії.