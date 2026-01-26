Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на "ВСвіті".

В які куточки світу неможливо потрапити та чому?

Наша планета сповнена дивовижних місць, але є й такі, куди потрапити неможливо. Жодні гроші чи зв'язки не допоможуть, адже ці локації суворо охороняються законом, і лише на фотографіях можна милуватися їхньою красою. Ось декілька таких куточків світу:

1. Північний Сентінельський острів, Індія

Люди острова живуть так, як їхні предки тисячі років тому, і дуже вороже ставляться до чужинців. Підпускати до себе когось заборонено законом – відстань до острова має бути не менше п'яти морських миль.

Північний Сентінельський острів, Індія / фото Вікіпедії

2. Острів Суртсей, Ісландія

Новий острів, що утворився у 1963 році внаслідок вулканічного виверження, закритий для відвідувачів. Лише вчені у спеціальних костюмах можуть досліджувати природу цього місця без втручання людини.

3. Зміїний острів, Бразилія

Ilha da Queimada Grande буквально кишить отруйними зміями, і відвідування острова заборонено ще з 1920-х років. Найнебезпечніше місце на планеті для туристів.



Зміїний острів, Бразилія / фото Nv.ua

4. Печера Ласко, Франція

Всередині – наскельний живопис віком понад 17 000 років. Спершу печеру відкрили для туристів, але через загрозу руйнування малюнків відвідування заборонили. Для туристів створили точну копію печери.

5. Острів Повелья, Італія

Колишній центр епідемій чуми та психіатричних експериментів нині повністю закритий для відвідувачів через аварійний стан руїн.

6. Велика святиня Ісе, Японія

Японія відома своєю культурою святинь – тут налічується близько 80 000 храмів. Найважливішим із них є Велика святиня Ісе, відома своєю архітектурною величчю та дороговизною, пише Holidify. Щоб зберегти традиції синтоїзму, храм перебудовують кожні 20 років, а ціна реставрації сягає мільйонів доларів. Зайти до освячених залів можуть лише члени королівської родини – для решти відвідувачів доступ заборонений.



Велика святиня Ісе, Японія / фото Holidify

7. Острів Північний Брат, США

Північний Брат у Нью-Йорку – один із найвідоміших покинутих островів США. Спершу тут була карантинна лікарня, де лікували "Тифну Мері", а пізніше – реабілітаційний центр для наркоманів. Сьогодні острів перетворено на пташиний заповідник, і доступ до нього для звичайних людей заборонено назавжди.

