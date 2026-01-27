Зимова буря, яка атакувала Північну Америку, перетворила Ніагару на крижану казку, у чудернацький спосіб змінивши краєвиди. З посиланням на moneycontrol.com розповідаємо про це докладніше.

Сильні морози перетворили Ніагару на крижаний шедевр: який вигляд тепер має цей водоспад?

Потужний полярний вихор накрив регіон Північної Америки наприкінці січня 2026 року, принісши з собою арктичний холод. Температура опустилася до мінус 20 градусів. Серед іншого це призвело до утворення товстих шарів льоду навколо одного з найвідоміших водоспадів світу – Ніагарського.

Водоспад не замерз повністю – таке дуже рідко трапляється. Вода продовжує падати, але крізь крижану оболонку – і це видовище виявилося неймовірно ефектним. Туман, що постійно підіймається від водоспаду, замерзає на поверхнях навколо, створюючи дивовижні крижані формації.

Дерева, бильця оглядових майданчиків та навколишні структури вкрив товстий шар льоду. І тепер вони скидаються на декорації до фентезійного фільму. Також краї водоспаду та прилеглі ділянки зледеніли, і так виник драматичний контраст між рухомою водою та замерзлим оточенням.

Соціальні мережі заполонили здатні вразити кадри крижаного водоспаду: ось чудовий приклад – відео Tour5

Крижані бурульки звисають з кам'яних виступів, а береги річки Ніагара перетворилися на білосніжний крижаний ландшафт. Зимове вбрання водоспаду привабило натовпи туристів, тож туристична індустрія радіє незвичайному явищу, як зазначає toronto.citynews.ca – адже січень зазвичай є одним із "нудних" місяців.

Цікаво знати: повне замерзання Ніагарського водоспаду траплялося лише кілька разів в історії. Документально зафіксовані випадки були у 1848, 1911, 1912, 1917, 2014, 2015 та 2022 роках. Навіть найсуворішому морозу тут складно перемогти потік, бо його потужність становить майже 3 тисячі тонн води за секунду.

