Скільки може становити загальний бюджет? 24 Канал із посиланням на gazetakrakowska.pl розповість про це докладніше.

Які реальні ціни на дорогу до Морського ока у Польщі?

Якщо складати бюджет із розрахунком на один день для однієї людини, що їхатиме до Морського ока на власному авто, то навряд чи вийде понад 150 злотих. І тут все залежить навіть не так від сезону, як від способу добирання до самого озера.​

Перша витрата – це парковка в Палениці Бялчанській, де розташований початок шляху до Морського ока. Вона може коштувати до 75 злотих за день для легкового автомобіля, причім нижчу ціну – десь 60 злотих – ви здобудете за бронювання онлайн за 3 дні.

За вхід до Татранського національного парку беруть 11 злотих за дорослого, 5,5 злотого пільговий. Діти до 7 років заходять безкоштовно. І от від входу до самого ока – дорога на 8 чи 9 кілометрів в один бік.

Якщо пішки, то це 2 – 2,5 години, з перепадом висот 470 метрів. Дорога асфальтована, середньої складності, а проте все ж не коротка. Тож, ясна річ, є альтернатива, ще й доволі атракційна – запряги конями до Волосениці, це 1,5 кілометра від озера.

За таку зручність беруть орієнтовно 100 злотих за підйом та 70 злотих за спуск за особу. Утім, як зазначає koniemorskieoko.pl, кожен перевізник тут – окремий підприємець, і ціну може називати свою. Крім того, ціна залежить від сезону, кількості пасажирів та навіть погоди.

Чим цікаве загалом Морське око? Це найбільше та найглибше озеро Татр, його площа 34 – 35 гектарів, глибина 51 метр, розташування – 1395 метрів над рівнем моря. Воно льодовикове, оточене горами, зокрема Мніш у 2068 метрів, та дуже красиве, чисте та з грайливими пстругами. Дуже популярне місце для фото на світанку чи заході сонця.

