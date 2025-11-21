Якщо хочете дізнатись більше про локацію, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Де розташований найбільший різдвяний ринок Європи та чим він особливий?

Більшість знайомі з різдвяними ринками Німеччини, Австрії чи Данії, але один із найбільших у Європі залишається маловідомим – це ринок у Крайові, Румунія. Він займає близько 280 000 квадратних метрів і перетворює центр міста на зимову країну чудес. Тут мерехтять тисячі вогнів, стоять традиційні дерев'яні шале, працюють класичні каруселі та інші атракціони, а святкові прикраси додають казкової атмосфери.

Як виглядав різдвяний ринок минулого року: дивитись відео

Цього року ринок присвячений історії Лускунчика: величезні солодощі та іграшки прикрашають кожен куточок міста, створюючи неймовірну казкову сцену. Відвідувачі можуть покататися на панорамному колесі або ковзанці, завітати до села Санти та відвідати кіоски з подарунками ручної роботи.

Крайова відома також своєю кулінарною різноманітністю, адже на ринку можна скуштувати страви з усього регіону Східної Європи: від Азербайджану до України та Туреччини, включно з гриль-ковбасками та солодощами.

Як пише Travel and Tour World, різдвяний ринок приваблює ще й своєю доступністю: вхід безкоштовний, а відвідувачі платять лише за їжу, сувеніри та атракціони. Захід орієнтований на всі вікові групи: сім'ї можуть насолоджуватися дитячими атракціонами, селом Санти та майстер-класами, а дорослі традиційними румунськими стравами, як-от сармале, лангош та він фіерт. Святкова атмосфера та різноманітні заходи роблять ринок привабливим для всіх вікових категорій.

Дати проведення різдвяного ринку: працює з 14 листопада по 4 січня.

