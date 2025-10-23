Але там точно є власна особлива атмосфера та історія, пов'язана також і з українцями. 24 Канал із посиланням на GoToBrno розповість про нього докладніше.

У Брно навіть McDonald’s "говорить" українською: чим цікаве це місто у Чехії?

У Брно дуже красива центральна площа Свободи, сповнена кав'ярень, ароматів свіжої випічки й вуличної музики. Поруч замок Шпільберк, як пише KLR, колись фортеця XIII століття, а тепер музей із панорамним видом на місто.

Інша перлина міста – Собор Святих Петра і Павла зі стрімкими шпилями. Його дзвони пробивають 12 ударів об 11 годині – це історична традиція ще з часів Тридцятилітньої війни:​ під час облоги у 1645 шведський генерал заявив, що візьме місто до полудня або відступить, тож хитрий дзвонар пробив полудень на годину раніше.

А для тих, хто любить таємниці, під центром Брно заховалися середньовічні підземелля. Там проводять захопливі тематичні екскурсії та дегустації місцевих вин.

У 2025 році у Броно багато українців, тож навіть у McDonald’s можна відчути подих дому – у меню автоматів для замовлення є можливість обрати українську мову. А оскільки тут архітектура епохи Габсбургів, як і у Львові, то тут легко можна відчути себе як удома.

Зрештою, сюди українці емігрували ще з часів поразки Визвольних змагань початку ХХ століття. ​На жаль, сьогодні ворог знову намагається знищити Україну, і Брно знову стало прихистком для багатьох українських родин.

