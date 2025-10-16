Унікальна пам'ятка, яка не залишає байдужим жодного відвідувача, розташована у чеському містечку Кутна-Гора. Більше про неї сьогодні розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Адреналін зашкалює: той самий пляж, на якому літаки проносяться просто над головою

Що відомо про Церкву кісток у Чехії?

Церква, на перший погляд, виглядає як звичайна готична будівля, але коли заходиш усередину, перед очима постає виняткова картина – стіни, стелі й навіть люстри прикрашені черепами та кістками.

За оцінками експертів, у цьому унікальному декорі були використані останки від 40 000 до 70 000 осіб. Кістки вигадливо вплетені в дизайн церкви – черепи, хребти й ребра додають храму особливої естетики.

Серед найвідоміших елементів – гігантська люстра, виготовлена майже з кожної кістки людського тіла, а також родинний герб Шварценбергів.



Гігантська люстра з кісток / Фото Shutterstock

Церква, відома своїм моторошним минулим, овіяна декількома загадковими легендами. Одна з найвідоміших оповідей розповідає про монаха 15 століття, якого, за легендою, ангел направив збирати людські кістки, щоб виготовити незвичайний декор для церкви. Цей монах присвятив багато років справі, працюючи на самоті.

Інша легенда свідчить про дивні події, що відбувалися під час будівництва церкви. Очевидці помічали, як свічки гасли самі по собі, а з настанням темряви на стінах мерехтіли таємничі тіні, що ще більше посилювало загадкову атмосферу церкви.

Як виглядає Костниця всередині: дивіться відео

#sedlecossuary #ossuary #czechia #kutnahora #visitczechrepublic #darkacademiaaesthetic #darktourism #bonechurch ♬ Brutus (Instrumental) - The Buttress @thirdeyetraveller Momento Mori ️ “Remember that you are dust and to dust you shall return” (Genesis 3:19) Have you heard of the Czechia Bone Church? The Sedlec Ossuary is a hauntingly beautiful and sacred space that is filled with over 40,000 real human bones. Inside this tiny Roman Catholic temple, you’ll find skulls and bones piled up and arranged in different artworks including pyramids, a chandelier, and a coat of arms. In recent years, the ‘Church of Bones’ has become one of the most popular attractions in the entire country as it’s really easy to visit on a day trip from Prague! Personally, I have been wanting to visit this chapel for years and I was so happy that I finally got the opportunity. Sedlec Ossuary, Czechia ‍I have a detailed guide of this epic destination that you can read on my blog thirdeyetraveller.com ‍♀️ Like this post? Make sure to follow @thirdeyetraveller for more magical places and guides! #sedlec

Крім того, згідно з місцевими переказами, кістки, використані в декорі церкви, можуть належати людям, які загинули під час спустошливої чуми. Кажуть, що початки цього спалаху пов'язані з особливим фоліантом, відомим як Біблія Диявола, який колись зберігався в місті.

До слова, Кутна Гора – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тож відвідування Церкви кісток можна поєднати з оглядом стародавніх храмів, вузьких вуличок і готичних фасадів.

Чому їдуть на Гелловін?

Прагнучи створити унікальний досвід для відвідувачів, Костниця організовує нічні екскурсії при свічках під керівництвом ченців, які супроводжуються музичними виступами на старовинному органі. Кажуть, що в Гелловін атмосфера в Церкві кісток виняткова.



Експонати у Церкві кісток в Чехії / Фото Shutterstock

Зауважимо, Церква кісток зібрала понад 15 000 відгуків у Google, маючи середню оцінку 4,5 зірки. Багато туристів відзначають, що, попри похмуру атмосферу, локація виділяється як одне з найбільш захопливих місць в Європі – тут поєднуються історія, релігія і мистецтво.

Де у світі є "Золотий міст", що стоїть на руках?