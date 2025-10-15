Завдяки їм у відвідувачів виникає враження, що вони гуляють повз якесь кам'яне божество, а не по звичайному мосту. Чим особлива локація і який у неї вигляд, розповідає 24 Канал з посиланням на High Snobiety.

Який вигляд має "Золотий міст" у В'єтнамі?

"Золотий міст" розташований в саду Thien Thai на курорті Ba Na Hills. Міст, який ніби "тримають" у повітрі дві масивні кам'яні руки, височіє на краю гори на висоті 1 400 метрів над рівнем моря.

Окрім дивовижних рук, конструкція укріплена вісьмома додатковими опорами.



"Золотий міст" у В'єтнамі з висоти пташиного польоту / Фото Pinterest

Золотий міст у Дананг, В'єтнам, привертає увагу своїми приголомшливими панорамними видами на навколишні долини, пагорби та ліси, а вздовж доріжки на мосту висаджені квіти лобелії.

Здалеку він нагадує ніжну шовкову стрічку, що граціозно пливе серед хмар Дананга.



Панорама з "Золотого моста" / Фото Pinterest

До слова, "Золотий міст" у В'єтнамі став частиною державної програми із залучення туристів в цей регіон. Для здійснення проєкту уряд виділив 2 мільярди доларів.

Де переночувати туристам для незабутніх емоцій?