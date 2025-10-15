Цей унікальний досвід зробив пляж Махо культовим місцем серед туристів. Знімки з локації по-справжньому унікальні, і хоч виглядають як фотошоп, вони є абсолютно реальними, зауважує 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також На море у листопаді: 5 екзотичних напрямків для засмаги та унікальних вражень

Чим унікальний карибський пляж Махо?

Пляж Махо, розташований на невеликому острові Сен-Мартен, здобув визнання як один з найбільш незвичайних пляжів не тільки в Карибському басейні, але й у всьому світі. Відвідувачі з'їжджаються до цього відомого місця, в першу чергу, не для того, щоб позасмагати, а для того, щоб отримати захопливий досвід, який він пропонує.

Одразу за пляжем розташована злітно-посадкова смуга аеропорту імені принцеси Юліани. Завдяки короткій злітно-посадковій смузі, літаки заходять на посадку на надзвичайно низькій висоті, забезпечуючи унікальне видовище – вони з шаленою швидкістю та ревом проносяться над головами пляжників.



Пляж Махо відомий через літаки, що проносяться вкрай низько / Фото Pinterest

Аеропорт був побудований ще 1942 року як військовий аеродром, а згодом став місцем паломництва для споттерів, блогерів та авіаентузіастів з усього світу. У пік сезону щодня прибуває від 50 до 70 рейсів.

Це мрія багатьох – потрапити сюди. Мені часто пишуть інфлюєнсери, щоб зробити фото на тлі посадки,

– розповідає Ірвінг Мадуро, співробітник аеропорту та позаштатний фотограф.

При цьому посадка тут вважається однією з найскладніших у світі. Деякі пілоти навіть змагаються між собою, хто підійде до смуги нижче від інших.



Літак йде на посадку повз пляж Махо / Фото Pinterest

Важливо. Попри всі переваги, захопливе видовище може бути смертельно небезпечним. Туристи нерідко ігнорують попередження та стоять прямо за огорожею, щоб відчути потужний потік від двигунів літака. Сила реактивного струменя настільки велика, що людей буквально здуває у море.

Як виглядає посадка: дивіться відео

Сьогодні цей аеропорт не просто транспортний вузол, а символ Сінт-Мартена. Він приваблює мандрівників, пілотів та мрійників, для яких кожен захід на посадку – окреме шоу.



Карибський пляж, де лайнери проносяться над вашою головою / Фото Pinterest

Які ще цікаві локації варто побачити?