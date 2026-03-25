В Італії стартує проєкт, який має розкрити таємниці адаптації людського тіла до життя в гірських умовах. Про це повідомляє Libertatea.

Навіщо в Італії шукають добровольців для життя в горах?

Близько 200 мільйонів людей у світі постійно живуть на висоті понад 2000 метрів, а ще мільйони часто відвідують такі зони з метою туризму або відпочинку. Однак усі наукові дослідження зосереджуються на тому, як на людський організм впливає перебування на екстремальних висотах (понад 3000 – 4000 метрів), а даних про помірні висоти немає.

Саме тому науковці вирішили провести експеримент на висоті 2300 метрів. Реєстрація для участі в науковому проєкті Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure) вже стартувала. Зауважимо, що учасникам повністю оплачуватимуть проживання та харчування в горах, а також платитимуть 400 євро за участь. Експеримент розгортатиметься у мальовничому гірському притулку "Ніно Корсі", що розташований у національному парку Стельвіо, у серпні – вересні.

Під час експерименту добровольці можуть проводити свій час як забажають – віддалено працювати, навчатися або просто відпочивати посеред природи.

Проєкт орієнтований на здорових чоловіків та жінок віком 18 – 40 років. Однак взяти участь може не кожен – людей з хронічними захворюваннями, тих, що п'ють, палять, вживають наркотики або активно тренуються більше як двічі на тиждень, не допустять до експерименту.

Є ще одна важлива умова – учасники не повинні перебувати на висоті понад 1500 метрів щонайменше 4 тижні до старту проєкту.

Як відбуватиметься експеримент?

Перед тим як піднятися високо в гори, добровольці тиждень проведуть у містечку Сіландро на висоті 720 метрів, де у них візьмуть базові показники. Після того вони на чотири тижні відправляться у "Ніно Корсі", а тоді ще один тиждень мають провести у Больцано, де відбуватимуться медичні обстеження.

Науковці відстежуватимуть в учасників фізіологічні показники: функції серця та легенів, метаболізм, сон, апетит і фізичну витривалість.

Тож, якщо ви мріяли побувати в Альпах або пожити в горах, то це можливість зробити це безкоштовно і ще й заробити.

