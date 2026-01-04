Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Які напрямки варто відвідати у 2026 році на думку експерта?

Світ подорожей у 2026 році пропонує безліч нових і несподіваних напрямків: від неонових мегаполісів Азії до диких природних чудес Африки та історичних локацій Європи. Туристичний експерт Рорі Боланд зібрав десять місць, які, на його думку, стануть особливо популярними серед мандрівників:

1. Сальвадор

Країна, яка ще донедавна мала погану репутацію, сьогодні вважається однією з найбезпечніших у Латинській Америці. Сальвадор приваблює вулканічними озерами, тихоокеанськими пляжами, руїнами майя та мальовничим маршрутом Рута-де-лас-Флорес. Тут можна поєднати серфінг, відпочинок у гарячих джерелах і смачну місцеву кухню за дуже доступними цінами.

2. Сеул, Південна Корея

Популярність K-pop і серіалу Squid Game зробила Сеул магнітом для туристів. Місто вражає поєднанням ультрасучасних районів із караоке-барами та торговими центрами й давніх палаців і буддійських храмів.

3. Унст, Шетландські острови, Велика Британія

Унст може увійти в історію як місце першого космодрому Європи. Якщо запуск ракет відбудеться у 2026 році, острів стане новою точкою тяжіння для фанатів космосу. Навіть без туристичної інфраструктури це унікальна можливість побачити космічні технології зблизька.

Гори у Грузії / фото Canva

4. Грузія

Грузія поєднує гори, море, стародавні виноробні традиції та багату культуру. Тбілісі вже давно вважають одним із найцікавіших міст Європи: атмосферним, живим і дуже гостинним. Прямі рейси з Європи роблять країну ще привабливішою для туристів.

5. Скандинавські гори

Через теплі зими альпійські курорти дедалі частіше розчаровують туристів. Альтернативою стають Скандинавські гори у Швеції та Норвегії, де сніг стабільніший, а курорти менш переповнені. Нові авіарейси значно спростили доступ до цього регіону.

6. Олімпійська Рив'єра, Греція

Поки популярні грецькі острови потерпають від надмірного туризму, узбережжя біля гори Олімп пропонує спокійніший і дешевший відпочинок. Тут поєднуються пляжі Егейського моря, антична історія та автентична грецька атмосфера без завищених цін.

Водоспад Вікторія, Зімбабве / фото TripAdvisor

7. Водоспад Вікторія, Зімбабве

У регіоні відкриваються нові готелі й лоджі з видом на річку та дику природу. Тут можна поєднати сафарі, екстремальні розваги та розкішний відпочинок.

Водоспад вважається одним з найбільших у світі, з об'єднаною шириною та висотою 1708 метрів та 108 метрів відповідно, пише TripAdvisor.

8. Гіза, Єгипет

Відкриття Великого Єгипетського музею стало історичною подією. Відвідувачі зможуть побачити гробницю Тутанхамона повністю, унікальні артефакти та величезні статуї фараонів. Це новий рівень знайомства з давньою історією Єгипту.

9. Массачусетс, США

У 2026 році США відзначатимуть 250-річчя незалежності. Массачусетс відіграв ключову роль у цих подіях, тому тут заплановано масштабні святкування, історичні реконструкції та фестивалі, особливо в Бостоні, Лексінгтоні та Конкорді.

10. Канада

Канада стає привабливою альтернативою подорожам до США. Ванкувер пропонує сучасну культуру й гастрономію, а національні парки неймовірні пейзажі, дику природу та можливість побачити ведмедів, гори й тундру.

