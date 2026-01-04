Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Mirror.
Какие направления стоит посетить в 2026 году по мнению эксперта?
Мир путешествий в 2026 году предлагает множество новых и неожиданных направлений: от неоновых мегаполисов Азии до диких природных чудес Африки и исторических локаций Европы. Туристический эксперт Рори Боланд собрал десять мест, которые, по его мнению, станут особенно популярными среди путешественников:
1. Сальвадор
Страна, которая еще недавно имела плохую репутацию, сегодня считается одной из самых безопасных в Латинской Америке. Сальвадор привлекает вулканическими озерами, тихоокеанскими пляжами, руинами майя и живописным маршрутом Рута-де-лас-Флорес. Здесь можно совместить серфинг, отдых в горячих источниках и вкусную местную кухню по очень доступным ценам.
2. Сеул, Южная Корея
Популярность K-pop и сериала Squid Game сделала Сеул магнитом для туристов. Город поражает сочетанием ультрасовременных районов с караоке-барами и торговыми центрами и древних дворцов и буддийских храмов.
3. Унст, Шетландские острова, Великобритания
Унст может войти в историю как место первого космодрома Европы. Если запуск ракет состоится в 2026 году, остров станет новой точкой притяжения для фанатов космоса. Даже без туристической инфраструктуры это уникальная возможность увидеть космические технологии вблизи.
Горы в Грузии / фото Canva
4. Грузия
Грузия сочетает горы, море, древние винодельческие традиции и богатую культуру. Тбилиси уже давно считают одним из самых интересных городов Европы: атмосферным, живым и очень гостеприимным. Прямые рейсы из Европы делают страну еще более привлекательной для туристов.
5. Скандинавские горы
Из-за теплых зим альпийские курорты все чаще разочаровывают туристов. Альтернативой становятся Скандинавские горы в Швеции и Норвегии, где снег более стабильный, а курорты менее переполнены. Новые авиарейсы значительно упростили доступ к этому региону.
6. Олимпийская Ривьера, Греция
Пока популярные греческие острова страдают от чрезмерного туризма, побережье у горы Олимп предлагает более спокойный и дешевый отдых. Здесь сочетаются пляжи Эгейского моря, античная история и аутентичная греческая атмосфера без завышенных цен.
Водопад Виктория, Зимбабве / фото TripAdvisor
7. Водопад Виктория, Зимбабве
В регионе открываются новые отели и лоджи с видом на реку и дикую природу. Здесь можно совместить сафари, экстремальные развлечения и роскошный отдых.
Водопад считается одним из крупнейших в мире, с объединенной шириной и высотой 1708 метров и 108 метров соответственно, пишет TripAdvisor.
8. Гиза, Египет
Открытие Большого Египетского музея стало историческим событием. Посетители смогут увидеть гробницу Тутанхамона полностью, уникальные артефакты и огромные статуи фараонов. Это новый уровень знакомства с древней историей Египта.
9. Массачусетс, США
В 2026 году США будут отмечать 250-летие независимости. Массачусетс сыграл ключевую роль в этих событиях, поэтому здесь запланированы масштабные празднования, исторические реконструкции и фестивали, особенно в Бостоне, Лексингтоне и Конкорде.
10. Канада
Канада становится привлекательной альтернативой путешествиям в США. Ванкувер предлагает современную культуру и гастрономию, а национальные парки невероятные пейзажи, дикую природу и возможность увидеть медведей, горы и тундру.
