Збудована майже 2 століття тому: де розташована найстаріша залізнична станція у світі

Велика Британія має давні залізничні традиції. У країні налічується понад 150 залізничних ліній: від історичних парових потягів до сучасних електричних поїздів. Але є одна, унікальна станція, яка вважається найстарішою в усьому світі, розповідає Mirror.

Де саме розташована найстаріша залізнична станція у світі?

У Великій Британії збереглася найстаріша у світі будівля залізничної станції, які майже 200 років. Йдеться про станцію Liverpool Road, розташовану у Манчестері, яку збудували ще у 1830 році. Вона була частиною новаторської залізничної лінії Liverpool – Manchester, що стала першою у світі міжміською залізницею на паровій тязі.



Cтанція Liverpool Road у 1833 році / фото Вікіпедії

Саме ця лінія відіграла важливу роль у розвитку транспорту під час промислової революції та значно полегшила сполучення між містами. Цікаво, що як пасажирська станція Liverpool Road працювала лише 14 років, до 1844 року, коли неподалік відкрили нову станцію Manchester Victoria.

Після цього її використовували, як вантажний термінал аж до 1975 року. Згодом будівлю закрили та зберегли як історичну пам'ятку. Сьогодні вона входить до комплексу Музею науки та промисловості, а також має статус пам'ятки архітектури Grade I.

Деякі користувачі у Daily Mail зазначають, що інтер'єр станції насправді не є автентичним. Коли будівлю перетворили на музей, елементи, які формували її 130-річну історію, прибрали та замінили декоративним макетом, що лише імітує вигляд станції такою, якою вона могла бути для пасажирів.

Вид з вершини будівлі на станції Liverpool Road / фото Вікіпедії

Liverpool Road вважається найстарішою збереженою будівлею залізничної станції у світі. У період свого розквіту станція була важливим транспортним вузлом. На її території були цегляний віадук, складські будівлі у стилі каналів і один із найперших сучасних металевих мостів, яким поїзди перетинали Water Street у центрі Манчестера.



Liverpool Road / фото Place North West

Пасажири добиралися до станції кінними екіпажами, а квитки для першого і другого класу продавали у різних залах. Багаж піднімали на дах вагонів, а посадка на потяг починалася після дзвону спеціального дзвону – він і досі зберігається в будівлі станції. Після закриття у 1970-х роках найстарішою діючою станцією Великої Британії стала Earlestown Station у Ньютон-ле-Віллоуз.

Що ще цікавого побачити у Великій Британії?