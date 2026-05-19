Мовиться про Салоніки – друге за розмірами місто Греції. За матеріалами visitgreece.gr і не тільки розповімо про це докладніше.

Народився у Греції, збудував Туреччину: що варто знати про Ататюрка?

Мустафа Кемаль народився у 1881 році – і це приблизно. Точна дата невідома, адже у реєстраційних документах Османської імперії часто записували лише рік. Тож чоловік значно пізніше сам обрав собі день народження – 19 травня (цей день 1919 року – офіційний початок турецької Війни за незалежність проти окупації Антантою).

Але точно відомо, що з'явився на світ він у Салоніках – місті, що тоді було у складі Османської імперії, яка окупувала Грецію, й мало турецьку назву Селанік. Нині ж воно розташоване на території Греції та є другим за розміром містом країни.

Мустафа Кемаль, за його офіційною біографією, яку можна прочитати на ktb.gov.tr, народився у триповерховому рожевому будинку на нинішній вулиці Апостола Павла, 24, поруч із Турецьким консульством. Батько, що був митним чиновником, посадив у дворику дерево, яке стоїть там і донині.

Дитинство у поліетнічних Салоніках, де поруч жили греки, євреї, турки й болгари, вплинуло на формування майбутнього Ататюрка. Але після смерті батька, коли Мустафі було 7 років, сім'я покинула місто. Далі він навчався у військовій школі та в академії у Стамбулі та зробив блискучу військову кар'єру.

Після розпаду Османської імперії Кемаль очолив Турецький визвольний рух і 29 жовтня 1923 року проголосив Турецьку Республіку, ставши її першим президентом. У 1934 році парламент присвоїв йому прізвисько Ататюрк – "батько турків".

Мустафа Кемаль зробив фундаментальні реформи – це перехід на латинський алфавіт, відокремлення релігії від держави, рівні права для жінок, новий цивільний кодекс тощо. Помер він 10 листопада 1938 року у Стамбулі у 57 років, і до сьогодні є шанованим національним героєм та символом Туреччини.

Цікавий факт: триповерховий будинок, де народився Ататюрк, сьогодні є офіційним музеєм і власністю Туреччини. Після масштабної реставрації він заново відчинив двері у 2025 році у День пам'яті Ататюрка 10 листопада. Більшість меблів і речей там є автентичними, як пише Daily Sabah, і для турецьких туристів – це паломницьке місце.

Чим Салоніки вражають туристів найбільше?

Салоніки – це місто, де 23 століття цивілізацій тісно нашарувалися одне на одного. Заснував місто у 315 році до нашої ери цар Македонії Кассандр – і назвав його на честь своєї дружини Фессалоніки. Місто було столицею римської провінції Іллірик, потім другим після Константинополя містом Візантії, а з 1430 – перлиною Османської імперії.

У 1912 році Салоніки повернулися до Греції, і сьогодні є адміністративним центром периферії (це офіційна назва найбільшої адміністративно-територіальної одиниці країни) Центральна Македонія та великим морським портом. Там в агломерації живуть понад мільйон людей.

Місто має 15 пам'яток ЮНЕСКО, зокрема Білу вежу на набережній, Ротонду IV століття, Арку Галерія, візантійські базиліки та мозаїки. Ба більше, Салоніки є першим грецьким містом у мережі Творчих міст ЮНЕСКО у галузі гастрономії. Ринок Модіано, таверни на набережній, мезе з дарами Егейського моря, місцеві сири та солодощі – усе це формує неповторну гастроідентичність міста.

У 2026 році Салоніки демонструють стрімкий розвиток туризму, залучаючи рекордну кількість іноземних гостей. При цьому всі заходи планують та виконують так, щоб дбати про збереження регіону.

Те, що ми маємо осмислити, – це не просто зростання кількості відвідувачів, а той вид туризму, який ми хочемо для наших міст. Туризм повинен залишати позитивний екологічний слід, бути вкоріненим у соціальне згуртування і не завдавати надмірного навантаження на жителів та інфраструктуру,

– підкреслював мер Салонік Стеліос Ангелудіс у 2025 році, цитує tovima.com.

Цікавий факт: у листопаді 2024 року у Салоніках відкрили нове метро, як пише greekreporter.com, станції якого прорізали шари давніх культурних відкладень. Там крізь скло просто у тунелях можна спостерігати відкопані артефакти та давньоримські мозаїки.

Які ще цікаві факти про інші туристичні міста Греції варто знати?

Місто Іракліон на Криті часто залишається у тіні пляжних курортів острова. А проте це справжній рай для гурманів – завдяки автентичній критській кухні та мінімальній кількості туристів поза сезоном. А ще звідси можна потрапити до Кносського палацу, головної пам'ятки Мінойської цивілізації Європи.

А от місто Марафон найбільше відоме завдяки битві 490 року до нашої ери, де грецька армія здобула перемогу над перською. Проте тут так само є чудові пляжі та смачна середземноморська кухня, а ще – археологічний музей і музей марафонського забігу. Та і відстань до Афін, як відомо – всього 42 кілометри.