У Європі є багато країн, які славляться своєю кухнею: Франція – багетами, Італія – пастою, Іспанія – паельєю. Та у Парижі чи Римі дуже багато туристів, що відвертає деяких мандрівників від цих напрямків. Грецьке місто Іракліон визнали "раєм для гурманів", адже тут дуже смачна місцева кухня, а вулиці і ресторани не переповнені туристами. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Чому Іракліон називають раєм для гурманів?

Щоб визначити місце, яке найбільше підійде для гастрономічного туризму, експерти проаналізували 5 тисяч ресторанів у 125 європейських містах. Вони використовували відгуки у Google, щоб відстежити, які заклади відвідувачі високо оцінили як автентичні.

На першому місці по відгуках опинилося місто Іракліон, що є столицею острова Крит у Греції. Тут не тільки смачно, а й атмосферно – місцеві мешканці дуже гостинні до туристів.

В Іракліоні обов'язково треба скуштувати:

бугацу – пиріг з тіста філо з сиром, який посипаний цукром та корицею;

морепродукти;

дакос – ячмінні сухарі з начинкою з помідорів та сиру фета;

фаву – пюре з колотого гороху.

Які ще міста потрапили до рейтингу з найсмачнішою їжею?

У рейтинг потрапили ще два грецькі міста – Салоніки і Каламата. Також експерти відзначили Віла-Нова-ді-Гая в Португалії, місто Пула у Хорватії та Будапешт в Угорщині.

Де у світі готують найсмачнішу їжу?

Тревел-блогер з Німеччини Лука Фердменгес здійснив навколосвітню подорож і назвав країни, у яких, на його думку, найсмачніша кухня. Зауважимо, що Лука – веган, тому і рейтинг склав відповідно до власних уподобань.

Він розповів Daily Mail, що найбільше йому сподобалася їжа в Ефіопії, а особливо традиційний пухкий хліб інджера, який подають з різними соусами. Також блогеру було дуже смачно в Мексиці, Лівані та Ізраїлі.