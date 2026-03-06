Построенная почти 2 века назад: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Великобритания имеет давние железнодорожные традиции. В стране насчитывается более 150 железнодорожных линий: от исторических паровых поездов до современных электрических поездов. Но есть одна, уникальная станция, которая считается старейшей во всем мире, рассказывает Mirror.

Смотрите также Это озеро больше Японии, омывает аж 5 стран и именно здесь производят самый дорогой деликатес мира

Где именно расположена самая старая железнодорожная станция в мире?

В Великобритании сохранилось самое старое в мире здание железнодорожной станции, которым почти 200 лет. Речь идет о станции Liverpool Road, расположенной в Манчестере, которую построили еще в 1830 году. Она была частью новаторской железнодорожной линии Liverpool – Manchester, ставшей первой в мире междугородной железной дорогой на паровой тяге.



Станция Liverpool Road в 1833 году / фото Википедии

Именно эта линия сыграла важную роль в развитии транспорта во время промышленной революции и значительно облегчила сообщение между городами. Интересно, что как пассажирская станция Liverpool Road работала только 14 лет, до 1844 года, когда неподалеку открыли новую станцию Manchester Victoria.

После этого ее использовали, как грузовой терминал вплоть до 1975 года. Впоследствии здание закрыли и сохранили как исторический памятник. Сегодня оно входит в комплекс Музея науки и промышленности, а также имеет статус памятника архитектуры Grade I.

Некоторые пользователи в Daily Mail отмечают, что интерьер станции на самом деле не является аутентичным. Когда здание превратили в музей, элементы, которые формировали ее 130-летнюю историю, убрали и заменили декоративным макетом, что только имитирует вид станции такой, какой она могла быть для пассажиров.

Вид с вершины здания на станции Liverpool Road / фото Википедии

Смотрите также Назван самый загруженный авиамаршрут в мире: ежедневно им летают 40 тысяч человек

Liverpool Road считается старейшим сохранившимся зданием железнодорожной станции в мире. В период своего расцвета станция была важным транспортным узлом. На ее территории были кирпичный виадук, складские здания в стиле каналов и один из первых современных металлических мостов, которым поезда пересекали Water Street в центре Манчестера.



Liverpool Road / фото Place North West

Пассажиры добирались до станции конными экипажами, а билеты для первого и второго класса продавали в разных залах. Багаж поднимали на крышу вагонов, а посадка на поезд начиналась после звона специального колокола – он до сих пор хранится в здании станции. После закрытия в 1970-х годах старейшей действующей станцией Великобритании стала Earlestown Station в Ньютон-ле-Виллоуз.

Что еще интересного увидеть в Великобритании?