І навіть не в Україні – це сталося у Франції, а саме у місті Ніцца, дуже популярному серед туристів. І з посиланням на tourlane.com розповімо про нього докладніше.

Дивіться також 7 фраз, які стануть в пригоді туристам, що подорожують до Франції

Не Київ, а Франція: у якому місті народився Євген Патон і чому туди їдуть натовпи туристів?

Євген Патон народився 5 березня 1870 року у Ніцці, як зазначає esu.com.ua, це місто у Франції. Видатний український учений сформувався та працював в Україні, а проте його дитинство минуло на Французькій Рив'єрі у родині дипломата.

Ніцца і сьогодні вабить мільйони туристів, це топове місто Франції з трьома сотнями сонячних днів на рік та цілою низкою перлин Лазурного берега. А ще там проводять авіафестиваль, карнавал та багато інших цікавинок. Це зірка Рив'єри, де історія змішується з гламуром, і ось які 5 локацій там варто точно відвідати:

Променад дез Англе – легендарна семикілометрова набережна, закладена англійськими аристократами у 1820-х. Тут пальми, блакитні крісла для "люльок" над морем, панорами затоки Ангелів та ікони Belle Époque – готелі Негреско й Пале де ла Медітеран. Вечірні прогулянки з видом на захід сонця – особлива магія Ніцци.

Старе місто В'є Ніц – лабіринт вузьких вуличок з бароковими церквами, ринком Кур Салея та яскравими фасадами. Тут ціле мереживо вуличних кафе, де сервірують салат нісуаз з анчоусами, оливками та яйцями. А площа Массена з фонтаном Сонця – серце Старого міста, де пульсує локальне життя.

Ніцца – неймовірно красиве місто у Франції: дивіться відео MagicalCities

Музей Матісса у віллі Цимез VII століття на пагорбі Арена – скарбниця 236 малюнків, 70 скульптур та колажів генія фовізму. Тут можна побачити "Натюрморт з книгою" 21-річного Матісса поруч з ескізами капели у Вансі. А вид із вікон на античні терми Римської епохи додає унікального шарму.

Замковий пагорб, Коллін дю Шато – найвища точка міста з панорамою на порт, Старе місто та Альпи. Тут водоспади, дитячі майданчики та руїни середньовічного замку – чим не ідеальне місце для пікніка? А ще звідси видно гавань з яхтами олігархів.

Castel Plage – гламурний приватний пляж біля замку з ресторанами, джакузі та лаунж зонами на гальці. Тут релаксують зірки за коктейлем і з видом на бухту Ангелів. Шезлонг коштує 30 євро, але атмосфера VIP-рівня варта кожної копійки.

Які ще туристичні міста Франції варто відвідати?