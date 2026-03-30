Туристичний експерт Том Барбер розповів про кілька найкращих місць, які варто відвідати саме в червні, пише Independent. Він виокремив 3 країни, в яких можна насолодитися відпочинком без зайвої метушні.
Куди поїхати на відпочинок у червні?
Румунія
Центральна частина Румунії, зокрема Трансільванія, стане справжнім відкриттям для тих, хто любить історію. Тут збереглися атмосферні середньовічні міста, які виглядають дуже красиво.
У Брашові можна побачити найбільшу готичну церкву у Східній Європі. Субіу підійде для прогулянок серед барокової архітектури та старовинних вулиць, а Сігішоара вражає цитаделлю на пагорбі та годинниковою вежею XIV століття. Окремої уваги заслуговують замки Бран і Корвін.
"Трансільванія – це, по суті, подорож у часі. Здається, ніби ти повернувся на пару сотень років назад. Тут гарні маленькі села, люди досі користуються кіньми та возами, можна побачити пастухів. Це як сцена з Середньовіччя. Тут майже немає доріг чи машин", – зазначив мандрівник Том Барбер.
Замок Пелеш біля Сіная
Менорка, Іспанія
Менорка вважається одним із наймальовничіших островів Іспанії, який поєднує природну красу з багатою культурною спадщиною. За словами туристичного експерта, цей острів став одним з найкрасивіших місць, де він коли-небудь бував.
Острів входить до Белеарських островів і відомий своїми чистими пляжами, скелястими узбережжями та зеленими долинами. ЮНЕСКО надало йому статус біосферного заповідника.
Навколо Менорки проходить 185-кілометрова стежка Камі-де-Кавальс, яка дає змогу обійти острів пішки. Туристи можуть обрати якусь окрему ділянку на ранок чи на цілий день.
Особливо смачною є місцева кухня, тому туристи заберуть з собою після відпочинку в Менорці лише найкращі враження.
Менорка підходить для літнього відпочинку
Лісабон, Португалія
Столиця Португалії у червні ще не потерпає від сильної спеки, тому цей місяць ідеально підходить для прогулянок пагорбами Лісабону та вузькими вуличками.
Експертка з подорожей Піппа О’Кіф розповіла, що Лісабон в червні оживає завдяки фестивалю Сантос Популарес. Найпомітніші святкування відбуваються приблизно 12 – 13 червня на честь Санто-Антоніо.
Під час цього святкування відбувається особлива традиція: десятки малозабезпечених пар можуть одружитися безкоштовно в церкві Санто-Антоніо.
Червень також є місяцем Прайду, де його святкують в Лісабоні з особливим розмахом.
У Лісабон закохуються з першого разу
До слова, Лісабон увійшов до десятки найкращих міст для проживання у 2026 році, пише In Journal. Столиця Португалії поєднує приємний клімат, безпеку й поступове покращення міської інфраструктури. Близькість океану й численні відкриті простори сприяють здоровому способу життя та загальному добробуту.
Що ще варто знати туристам?
Ксаміль в Албанії відомий своїми красивими пляжами та чистим морем, але не має великих готелів з системою "все включено".
