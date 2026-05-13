Про свою першу подорож у США туристка Поліна розповіла у тіктоці @mrs. faustova.

Скільки витратили українці за один день у Нью-Йорку?

Дівчина розповіла, що найбільше її здивували ціни на житло у центрі міста, однак багато популярних локацій у Нью-Йорку можна відвідати безкоштовно. Також туристка поділилась лайфхаком, який допоможе суттєво зекономити на дорозі з аеропорту до Манхеттена.

Квитки і віза

Квитки на потяг Валенсія – Мадрид на двох коштували 35 доларів (1450 гривень). З Мадриду пара вилетіла у Нью-Йорк. Авіаквитки на двох обійшлися у 500 доларів (20 700 гривень). Туристка відзначила, що на борту дуже смачно годували.

Втім, без візи до США потрапити неможливо. Візи на двох коштували 370 доларів (майже 15 300 гривень). За словами дівчини, отримати дозвіл їм було доволі легко.

Також вона пожартувала, що під час перельоту ніби подорожувала у часі: літак із Мадриду до Нью-Йорку летів 8 годин, але через різницю у часі в 6 годин при вильоті о 14:00 вони приземлилися вже о 17:00 того ж дня.

Транспорт і житло

Таксі з аеропорту до Манхеттена коштує майже 200 доларів (понад 8200 гривень), тому туристи вирішили скористатися потягом та метро. Така поїздка обійшлася у 20 доларів на двох (приблизно 830 гривень).

Готель на Манхеттені коштував 300 доларів за добу (12 400 гривень). Туристка визнала, що це дорого, однак через коротку подорож на 4 дні вона вирішила жити у центрі, щоб мати доступ до всіх популярних місць.

Розваги і харчування

За її словами, у Нью-Йорку є чимало безкоштовних туристичних локацій. Серед них – New York Public Library, Рокфеллер-центр та найвідоміша церква Собор Святого Патрика.

Найдешевшою їжею у місті туристка назвала McDonald’s. За два меню, великі картоплі фрі та напої пара заплатила 25 доларів (1030 гривень).

Знаменитий Таймс-сквер вразив пару величезною кількістю людей. Проте дівчина попередила туристів не давати нікому свій телефон для фото з міркувань безпеки.

Загалом лише за один день у Нью-Йорку пара витратила 1265 доларів (понад 52 тисячі гривень).

Яке місто у США стало популярним серед туристів?

Гаррісбург – столиця Пенсильванії, несподівано став популярним туристичним напрямком у США, пише Travel Off Path. У 2025 році місто прийняло понад 1,5 мільйона відвідувачів.

Місто приваблює туристів історичним шармом, мальовничими краєвидами та можливістю спокійного відпочинку з історичними екскурсіями та прогулянками. Перевагою міста є ще й те, що з Гаррісбурга можна вирушити у Hersheypark – найбільший парк розваг у штаті Пенсильванія.

Які ще цікаві локації варто побачити туристам?

Боснія і Герцоговина стрімко набирає популярності серед туристів завдяки природі, культурному різноманіттю та доступним цінам. Країна стикається з проблемами транспортної доступності, що може стримувати подальше зростання туризму.

В Італії, Швейцарії та Словенії є мальовничі озера, які можуть бути альтернативою морським курортам. Озеро Гарда, озеро Блед та Інтерлакен пропонують унікальні краєвиди та різноманітні активності для туристів.