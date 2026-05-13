Мовиться про досить великий клапоть землі між Єгиптом і Суданом – Бір-Тавіль. З посиланням на egyptianstreets.com розповідаємо про нього докладніше.

Дивіться також Цю країну Африки називають "Королівством у небі", і на це є вагома причина

Земля, від якої відмовились усі: що таке Бір-Тавіль?

Бір-Тавіль – це ділянка суші, про яку в Україні мало хто чув, хоча вона у 2,5 раза більша за площею від Києва (2060 квадратних кілометрів). Розташована ця земля між Єгиптом і Суданом в Африці, і найцікавіше, що вона не належить жодній із держав. Це буквально нічийна земля – мабуть, остання така на планеті.

Арабська назва Бір-Тавіль означає Довга Криниця або Глибоке Джерело. Ця територія охоплює частину Нубійської пустелі – кам'янисту, гористу (вершини у кількасот метрів) і надзвичайно спекотну місцевість. На півдні лежить суха долина, яка наповнюється водою тільки у сезон дощів.

Постійного населення тут, звісно, як і доріг та будь-якої інфраструктури немає. Але супутникові знімки постійно фіксують сліди шин та іншої людської діяльності.

Бір-Тавіль протягом тисячоліть активно використовувало плем'я абабда для свого кочового життя... Нічиї землі рідко бувають порожніми. Це простори, які зайняті, у використанні та управлінні, а також нашаровані географічними, історичними та наративними складнощами,

– пояснював на e-ir.info фахівець з геополітики та географії Лондонського університету Аласдер Пінкертон.

І все ж тут є певний парадокс – офіційно на цю землю ніхто не претендує. Склалася така ситуація через британців – точніше, через їхні карти.

Цікаві факти про нічийний Бір-Тавіль: дивіться відео tumazar

Як так сталося, що Бір-Тавіль нікому не потрібен?

У 1899 році Британія провела кордон між Єгиптом і Суданом просто по 22 паралелі, тож Бір-Тавіль відходив до Єгипту, а один із ласих виходів до Червоного моря – до Судану. Далі у 1902 році межу перекроїли, бо довелося врахувати традиційні землі кочових племен. Цього разу Халаїб із виходом до моря передали Єгипту, а Бір-Тавіль – Судану.

Очевидно, що Халаїб набагато цінніший і важливий стратегічно, тоді як Бір-Тавіль – просто посушлива пустеля без ресурсів. Але після здобуття незалежності Єгипет і Судан опинились у юридичній пастці.

Єгипет наполягає на кордоні 1899 року, Судан хоче кордон 1902. А отже – претендувати на Бір-Тавіль будь-яка зі сторін може лише ціною відмови від Халаїба – ясна річ, жодна на це не піде. Ось так і виник унікальний прецедент у міжнародному праві – terra nullius у населеному регіоні планети. Земля, на яку ніхто не претендує.

Ну, гаразд – не геть ніхто, адже там з'являлися самопроголошені "королі". Правовий вакуум здавна приваблює авантюристів. Найвідоміший – фермер з Вірджинії Джеремайя Гітон, який у 2014 році вирушив до Бір-Тавіля і встромив прапор у пісок, проголосивши "Королівство Північного Судану". А все заради того, щоб його донька стала справжньою принцесою.

На youngpioneertours.com наводять ще приклад 2010 року, коли на території Бір-Тавіля "заснували" Велике герцогство. Причім тільки онлайн – фізично там свою владу чи прапор не встановлювали, зате випустили латунні монети нової "держави".

А ось історія від людей, які побували на землі Бір-Тавіль між Єгиптом та Суданом: дивіться відео nomansland7700

Актуальний юридичний курйоз досі залишає поле для фантазії. Та хай там як, але станом на зараз Бір-Тавіль залишається єдиним придатним для проживання місцем на Землі, яке не перебуває під юрисдикцією жодного бодай кимсь визнаного уряду.

Чи можна потрапити туристу у Бір-Тавіль?

Формально у Бір-Тавіль їхати ніхто не забороняє. Митниці та паспортного контролю там також, ясна річ, немає. Проте на практиці їдуть тільки авантюристи – там немає доріг, питної води, зв'язку, і, звісно, не діють жодні страховки.

Заїхати можна з Єгипту, але потрібен спеціальний дозвіл від військових, який дістати непросто. А ще якось доведеться переконати місцевих гідів, а без них мало шансів безпечно перейти пустелю. З Судану шлях ще складніший – у країні війна.

Які ще цікаві, але саме туристичні магніти Африки варто відвідати?

Фес у Марокко. Медина цього міста занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, адже є найбільшою безавтомобільною міською зоною у світі – мовиться про 300 гектарів із понад 9 тисячами вулиць, деякі завширшки всього до 60 сантиметрів.

Єгипет і його піраміди. 1 листопада 2025 року там офіційно відкрили Великий музей – найбільший у світі, присвячений одній цивілізації. Серед 100 тисяч артефактів там є й повна колекція скарбів гробниці Тутанхамона.