Украинка Настя, которая ведет блог в тиктоке под ником @anahorban, решила попробовать что-то новое в путешествиях, а потому вместо отеля забронировала яхту на Канарских островах. В видео она поделилась своими впечатлениями и рассказала о важных нюансах.

Что нужно знать о яхте-отеле?

Площадь яхты, которую забронировала путешественница, составляла всего 8 квадратных метров. Хотя это и очень мало, но на яхте было много необходимых вещей, которые компактно поместились: удобное спальное место для двух человек, маленький холодильник, микроволновка, электрочайник и кофеварка. Яхта подключена к электропитанию и водоснабжению из порта, а потому вода течет из-под крана с нормальным напором.

Ночью в порту было тихо, а удобный матрас и легкое покачивание делали сон очень уютным. Однако следующей ночью был шторм и яхту пошатывало. Но больше всего мешал скрип мачты от сильного ветра.

В проживании на яхте был один значительный минус – хоть на борту и был туалет, но пользоваться им, когда яхта пришвартована в порту, нельзя. Девушке выдали специальный пропуск, который предоставляет доступ к инфраструктуре порта. Только там она могла пользоваться туалетом, душем и прачечной. Выглядело это довольно прилично, но не так комфортно, как в номере.

Однако, по словам украинки, завтраки на палубе с видом на океан того стоят.

Найти и арендовать эту яхту можно на Booking – она называется Сапагіап Pirat. Яхта расположена в порту города Арресифе на канарском острове Лансароте. Стоимость проживания за сутки составляет 57 евро (2 900 гривен) на двух человек.

Это был новый и интересный опыт, который чем-то похож на жизнь в кемпере. Но больше чем на 2 – 3 ночи не рекомендовала бы,

– подытожила украинка.

Украинка показала яхту-отель на Канарах:

Где выгоднее ночевать – в отеле или на яхте?

На самом деле ночевка на крошечной яхте не дешевле, чем ночь в удобном, но бюджетном отеле. Мы сравнили цены на Booking и выяснили, что по стоимости яхты Сапагіап Pirat и немного дороже в Арресифе можно найти и бюджетные отели. Правда, расположение у них не такое близкое к океану – к побережью надо будет пройтись минимум 15 минут.

Поэтому для экономии яхта-отель не очень подойдет, а для новых впечатлений – вполне.

