Пользователь на Reddit сделал сообщение и объяснил, что во многих случаях такое решение открывает доступ к дополнительным бонусам. Речь идет не только о большем пространстве, но и о возможности заказать две позиции из меню завтрака.

Почему некоторые туристы бронируют номер на двоих?

К другим преимуществам входит возможность кого-то пригласить в номер или на завтрак без каких-либо неудобств. Во многих отелях действуют строгие правила доступа только для зарегистрированных гостей. Если же номер оформлен на двоих, то это может упростить ситуацию.

Однако перед бронированием стоит проверять тариф. В некоторых отелях стоимость за двух гостей может существенно отличаться от цены за одноместное проживание. В комментариях туристка, которая остановилась в Тулуме отметила, что во время завтрака хотела заказать два блюда, поэтому официант подтвердил, что за ней закреплено это право, потому что она одна живет в двухместном номере.



Забронированный номер на двоих дает больше возможностей / Фото Freepik

Другой пользователь добавил, что сумел перебронировать одноместный номер на двухместный, чтобы воспользоваться определенными преимуществами. Благодаря этому он пригласил друга на ужин и завтрак, который для посторонних стоил гораздо дороже.

В последнее время очень резко возросла популярность путешествий в Японию. Один из туристов заметил, что в этой стране стоимость проживания рассчитывается за человека, а не за номер. В таких случаях бронирование на двоих может обойтись дороже без реальной выгоды.

Заплатить за гостиничный номер не теряя качества можно мешне благодаря еще одному лайфхаку, пишет The Sun. Туристка рекомендует "гостиничный хопинг" для экономии, бронируя дорогой отель в середине недели и дешевле на выходные. А еще прямой звонок в отель может уменьшить стоимость номера и добавить бонусы, например бесплатные завтраки.

Какие еще лайфхаки стоит знать?