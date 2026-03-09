Путешественница Лилия, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @travel.liliya, поделилась трехдневным маршрутом Кейптауном, который позволит почувствовать город с разных сторон. В нем есть и прогулки среди пингвинов на побережье, и поездка на остров, где много лет провел в тюрьме Нельсон Мандела, и несколько локаций, которые делают этот город действительно незабываемым.

Как провести незабываемые 3 дня в Кейптауне?

День первый

Свой первый день в солнечной столице стоит начать с хайкинга на гору Lion's Head. Подъем на гору длится около 1,5 часа, но это точно того стоит – здесь можно встретить рассвет с невероятным видом на город.

Далее Лилия советует отправиться на пляж Boulders, где живет колония африканских пингвинов. Как пишет Capetown travel, это едва ли не единственное место в мире, где пингвинов можно увидеть так близко. Однако кормить животных, или подходить слишком близко – запрещено. Вход на пляж платный, но здесь можно не только увидеть пингвинов, но и провести целый день на берегу океана. Это идеальный пляж для семейного отдыха, ведь дети смогут не только увидеть пингвинов, но и лазить по валунам, исследовать каменные бассейны и плавать в чистой воде залива Фолс-Бей.

На следующую локацию ведет одна из самых красивых дорог мира – Chapmans Peak Dr, которая лежит вдоль океана. Именно по ней можно доехать до мысу Доброй Надежды – краю света, где встречаются Атлантический и Индийский океаны.

Вечером украинка советует прогуляться по набережной Waterfront, где можно увидеть морских котиков прямо на дороге.

Мыс Доброй Надежды в Южной Африке / Фото Depositphotos

День второй

На следующий день путешествия можно отправиться на остров Роббен, который является наследием ЮНЕСКО. В 1964 году на этот остров-тюрьму упекли активиста и будущего президента ЮАР Нельсона Манделу. Правозащитник просидел здесь целых 18 лет. Сегодня остров Роббен символизирует триумф человеческого духа над несправедливостью. Добраться до острова можно на пароме из Кейптауна.

После стоит запланировать прогулку по центру Кейптауна и поход на кофе в Heaven Coffеe Shop – это кофейня, которая расположена прямо в церкви.

Следующая остановка – приют для спасенных диких животных – Cornellskop Animal Encounters. Здесь можно погладить настоящего гепарда. Закат солнца украинка советует встретить на Столовой горе, с которой открываются впечатляющие виды. Как пишет Wanderer, на вершину горы можно добраться по канатной дороге всего за 5 минут.

Подъем на Столовую гору / Фото Depositphotos

День третий

После таких насыщенных двух дней надо немного релакса. Именно поэтому украинка советует отправиться в долину Franschhoek на винном трамвайчике. Во время этой экскурсии туристам предлагают живописную поездку на трамвае и дегустацию вина из разных виноделен.

Украинка рассказала, как провести 3 идеальных дня в Кейптауне: видео

