Води при цьому майже не змішуються – явище єдине у Польщі й одне з небагатьох у всій Європі. З посиланням на wiadomosci.wp.pl розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Аж ніяк не Дніпро: яка річка є найглибшою в Україні та які три родзинки на ній розкинулися

Польські річки Велна і Нельба перетинаються під кутом 90 градусів, але не змішують води: чому так?

Перше, що важливо зрозуміти – це не природне явище. Перетин річок Велна (Wełna) і Нельба (Nielba) у польському Вонгровці – результат інженерної роботи людини.

Перший канал на цьому місці прорили ще ченці-цистерціанці у середньовіччя, як зазначає wagrowiec.eu – для відводу води з навколишніх луків і для живлення млинового ставу. Але вирішальне перетворення відбулось у 1883 – 1884 роках.

Тоді місцева водна компанія провела масштабні меліоративні роботи й перенесла головне річище Нельби до старого цистерціанського каналу, який перетинав річку Велна. Мета була суто практична – захистити місто від повеней і підтримувати рівень води для роботи млина.

Що вийшло у результаті – ніхто особливо не планував, але фізика тут цілком реальна, хоча й неочевидна. Річ у тім, що обидві річки мають різні фізико-хімічні властивості – різну температуру, різний рівень кисню, різний pH, вміст фосфору та нітратних сполук. Завдяки цьому всьому вода однієї річки буквально протікає під водою іншої.

Нельба та Велна – дві річки йдуть через одну точку і не заважають одна одній

Річки не змішуються, приблизно як дві різні рідини різної щільності в одній склянці. Цікаво, що й вирів у місці перетину немає – обидві течії рухаються практично прямолінійно, без відхилень і збурювань.

Ну, і яка ж історія без несподіваного фіналу: за кілька кілометрів вниз за течією, на іншому кінці Вонгровця, Нельба таки впадає у Велну – і річки нарешті об'єднуються. У місті, до слова, є пішохідна набережна та спеціальний оглядовий майданчик із мостиком, що дозволяє стояти майже над точкою перетину і спостерігати, як два потоки ковзають один повз одного.

Які інші водні дива світу варто побачити кожному?