Воды при этом почти не смешиваются – явление единственное в Польше и одно из немногих во всей Европе. Со ссылкой на wiadomosci.wp.pl рассказываем об этом подробнее.

Польские реки Велна и Нельба пересекаются под углом 90 градусов, но не смешивают воды: почему так?

Первое, что важно понять – это не природное явление. Пересечение рек Велна (Wełna) и Нельба (Nielba) в польском Вонгровце – результат инженерной работы человека.

Первый канал на этом месте прорыли еще монахи-цистерцианцы в средневековье, как отмечает wagrowiec.eu – для отвода воды из окружающих лугов и для питания мельничного пруда. Но решающее преобразование состоялось в 1883 – 1884 годах.

Тогда местная водная компания провела масштабные мелиоративные работы и перенесла главное русло Нельбы к старому цистерцианскому каналу, который пересекал реку Велна. Цель была сугубо практическая – защитить город от наводнений и поддерживать уровень воды для работы мельницы.

Что получилось в результате – никто особо не планировал, но физика здесь вполне реальная, хотя и неочевидная. Дело в том, что обе реки имеют разные физико-химические свойства – разную температуру, разный уровень кислорода, разный pH, содержание фосфора и нитратных соединений. Благодаря этому всему вода одной реки буквально протекает под водой другой.

Нельба и Велна – две реки идут через одну точку и не мешают друг другу

Реки не смешиваются, примерно как две разных жидкости разной плотности в одном стакане. Интересно, что и водоворотов в месте пересечения нет – оба течения движутся практически прямолинейно, без отклонений и возмущений.

Ну, и какая же история без неожиданного финала: в нескольких километрах вниз по течению, на другом конце Вонгровца, Нельба таки впадает в Велну – и реки наконец-то объединяются. В городе, к слову, есть пешеходная набережная и специальная смотровая площадка с мостиком, что позволяет стоять почти над точкой пересечения и наблюдать, как два потока скользят друг мимо друга.

