Мрії про романтичну подорож у Париж чи Венецію можна відкласти – нове дослідження назвало найромантичніше місто Європи, і ним стала не класика "міст закоханих", розповідає Mirror.
Яке місто стало найромантичнішим в Європі?
Столиця Іспанії, сонячний Мадрид, здобула першість завдяки історичному шарму, затишним ресторанам, панорамним терасам та чарівним місцям для прогулянок. Тут є спокійні озера в парку Ель-Ретіро, мальовничі сади Сабатіні при Королівському палаці та старовинний храм Темпло-де-Дебод, який вважають найкращим місцем для спостереження заходу сонця.
Романтичний Мадрид: дивитись відео
Крім цього, Мадрид пропонує відпочинок у традиційних арабських лазнях Hammam Al Andalus, запальні шоу фламенко в Corral de la Moreria, дегустації вина та тапас на ринку Mercado de San Miguel, а також прогулянки вузькими вуличками, прикрашеними вуличним мистецтвом та історичною архітектурою.
Мадрид очолив список і випередив навіть Париж та Венецію. Серед інших романтичних міст Європи, що увійшли до топ 15 стали: Прага, Лісабон, Барселона, Цюрих, Амстердам, Гельсінкі, Відень, Копенгаген та Рим.
Які поради перед відвідуванням Мадриду варто знати?
- Плануйте мінімум 2 – 3 дні
Мадрид компактний, але щоб побачити Парке-дель-Буен-Ретіро, музеї Прадо та Рейна-Софія і відвідати блошиний ринок Ель-Растро, знадобиться щонайменше два дні, розповідає Lonely Planet. Для одноденних поїздок до Толедо чи Сеговії – тиждень.
- Пакуйтеся на будь-яку погоду
Весна та осінь можуть бути мінливими – дні теплі, вечори прохолодні. Зручне взуття та багатошаровий одяг обов'язкові.
- Беруші стануть у пригоді
Мадрид шумний: бари, транспорт, натовпи. Беруші допоможуть відпочити у готелі поруч із жвавими вулицями.
- Вода з-під крана безпечна
Мадридська вода чиста і смачна – беріть багаторазову пляшку.
- Дружнє місто для дітей і домашніх тварин
Ресторани обладнані для малюків, а мешканці люблять собак.
- Суспільна близькість прийнятна
Одностатеві пари можуть демонструвати почуття публічно – це нормально для міста.
- Чайові не обов'язкові
Залишити 1 – 2 євро можна, але це не вважається обов'язковим.
- Дотримуйтесь базових заходів безпеки
Слідкуйте за кишеньковими злодіями, перевіряйте меню та ціни перед замовленням.
Які ще локації Іспанії варто відвідати?
Ми вже розповідали про маловідомі острови Іспанії, яке не гірше за Мальдіви. Мова йде про три основні острова: Монтеагудо, До Фару та Сан-Мартіньо. Два з них з'єднані унікальною піщаною смугою довжиною понад кілометр. З одного боку тут спокійна лагуна, з іншого відкритий Атлантичний океан.
Або ж, дізнайтесь про острів в Іспанії, де в січні 21 градус тепла. Острів Гомера на Канарських островах відомий своїми мальовничими пейзажами та теплою погодою в січні, ідеальний для тихого та спокійного відпочинку.