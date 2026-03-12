Мрії про романтичну подорож у Париж чи Венецію можна відкласти – нове дослідження назвало найромантичніше місто Європи, і ним стала не класика "міст закоханих", розповідає Mirror.

Яке місто стало найромантичнішим в Європі?

Столиця Іспанії, сонячний Мадрид, здобула першість завдяки історичному шарму, затишним ресторанам, панорамним терасам та чарівним місцям для прогулянок. Тут є спокійні озера в парку Ель-Ретіро, мальовничі сади Сабатіні при Королівському палаці та старовинний храм Темпло-де-Дебод, який вважають найкращим місцем для спостереження заходу сонця.

Романтичний Мадрид: дивитись відео

Крім цього, Мадрид пропонує відпочинок у традиційних арабських лазнях Hammam Al Andalus, запальні шоу фламенко в Corral de la Moreria, дегустації вина та тапас на ринку Mercado de San Miguel, а також прогулянки вузькими вуличками, прикрашеними вуличним мистецтвом та історичною архітектурою.

Мадрид очолив список і випередив навіть Париж та Венецію. Серед інших романтичних міст Європи, що увійшли до топ 15 стали: Прага, Лісабон, Барселона, Цюрих, Амстердам, Гельсінкі, Відень, Копенгаген та Рим.

Mercado de San Miguel / фото Conde Nast Traveler

Які поради перед відвідуванням Мадриду варто знати?

Плануйте мінімум 2 – 3 дні

Мадрид компактний, але щоб побачити Парке-дель-Буен-Ретіро, музеї Прадо та Рейна-Софія і відвідати блошиний ринок Ель-Растро, знадобиться щонайменше два дні, розповідає Lonely Planet. Для одноденних поїздок до Толедо чи Сеговії – тиждень.

Пакуйтеся на будь-яку погоду

Весна та осінь можуть бути мінливими – дні теплі, вечори прохолодні. Зручне взуття та багатошаровий одяг обов'язкові.

Беруші стануть у пригоді

Мадрид шумний: бари, транспорт, натовпи. Беруші допоможуть відпочити у готелі поруч із жвавими вулицями.

Вода з-під крана безпечна

Мадридська вода чиста і смачна – беріть багаторазову пляшку.

Дружнє місто для дітей і домашніх тварин

Ресторани обладнані для малюків, а мешканці люблять собак.

Суспільна близькість прийнятна

Одностатеві пари можуть демонструвати почуття публічно – це нормально для міста.

Чайові не обов'язкові

Залишити 1 – 2 євро можна, але це не вважається обов'язковим.

Дотримуйтесь базових заходів безпеки

Слідкуйте за кишеньковими злодіями, перевіряйте меню та ціни перед замовленням.

Які ще локації Іспанії варто відвідати?