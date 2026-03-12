Як розповідає Mirror, одним із найкрасивіших і найменш змінених пляжів Британії є Pentle Bay на острові Треско в архіпелазі Isles of Scilly. Але локація є не дуже відомою серед туристів.

Чому пляж Pentle Bay вартий уваги туристів?

Він отримав визнання експертів, як ідеальне місце для весняного відпочинку. Кришталево чисті бірюзові води, блискучий білий пісок і мальовничі дюни створюють атмосферу справжнього тропічного раю, порівнянного з тими ж Карибами.

Затока увійшла до топ 20 кращих пляжів світу: вона посіла 13-е місце у рейтингу, де переважали пляжі Азії та Океанії, розповідає Express. Цей британський пляж став одним із двох європейських представників у списку, поряд із знаменитим пляжем Навагіо в Греції.

Він ідеально підходить для купання та каякінгу, а коротка смуга узбережжя, довжиною близько пів кілометра, дозволяє насолоджуватися спокоєм і красою природи. Ще навесні розквітають квіти Agapanthus, і це додає райдужних фарб до вже й без того чарівного пейзажу.

Як виглядає пляж: дивитись відео

Крім того, Pentle Bay входить до зони особливої наукової цінності (SSSI), де гніздяться колонії морських птахів, тож це місце зацікавить і любителів спостереження за птахами.

Туристи в захваті від прозорої води і "нереального" кольору моря, називаючи його "маленьким приватним раєм". Щоб потрапити на Pentle Bay, достатньо сісти на човен із порту Пензанс, і вже через близько дві години сорок п'ять хвилин ви опинитеся на одному з найчарівніших пляжів країни.

Кришталеве море / фото Mindtrip

Які ще пляжі варті уваги мандрівників?