Деякі туристи почали скасовувати поїздки на Кіпр після того, як біля острова з'явилася військова активність, розповідає Mirror. Попри занепокоєння мандрівників, місцева влада, місцеві та представники туристичної індустрії запевняють: ситуація на Кіпрі залишається спокійною та безпечною для відпочинку.

Яка ситуація на Кіпрі зараз та чи безпечно туди подорожувати?

Після інциденту союзники Кіпру посилили військову присутність у Східному Середземномор'ї. Франція направила до узбережжя фрегат і системи протиповітряної оборони, а Греція розмістила на острові винищувачі F-16 та військові кораблі для патрулювання.

Водночас кіпрська влада наголошує, що ситуація на острові залишається спокійною. Міністр закордонних справ країни Константінос Комбос заявив, що повсякденне життя та робота туристичної інфраструктури відбуваються без змін, а авіасполучення поступово повертається до звичного рівня.

Чи безпечно зараз подорожувати на Кіпр / фото Canva

Кіпр розташований у стратегічно важливому регіоні Східного Середземномор'я, тому події на Близькому Сході часто впливають на безпекову ситуацію довкола острова. Втім, влада запевняє, що наразі загрози для цивільного населення чи туристів немає.

Чи є Кіпр безпечним для жінок-мандрівниць?

Кіпр загалом вважається безпечним напрямком для жінок, які подорожують самостійно, пише The Times. Рівень злочинності на острові низький, однак поодинокі випадки нападів, зокрема сексуального насильства, все ж трапляються.

Мандрівницям радять самостійно купувати напої, не залишати їх без нагляду та не приймати частування від незнайомців. Також рекомендується під час вечірок або нічних виходів залишатися разом із друзями та уникати ситуацій, коли доводиться відокремлюватися від компанії.

Які важливі новини варто знати туристам?