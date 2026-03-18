Несколько популярных европейских локаций попали в список "худших для посещения" в 2026 году. Среди них есть и достопримечательности Италии, Франции и Великобритании, рассказывает The Telegraph.
Европейские туристические провалы: куда не стоит ехать в 2026 году?
- Верона, Италия – балкон Джульетты. Популярное место в инстаграме на самом деле появилось только в 1930-х, и историческая ценность его сильно преувеличена.
Балкон Джульетты / фото Википедии
- Венеция, Италия – гондольные прогулки. Дорогая цена (90 евро за 30 минут) и переполненность туристами делают прогулку менее романтичной, чем в рекламных фото.
- Париж, Франция – Мона Лиза. Огромные очереди и толпы туристов не дают в полной мере оценить шедевр.
Искусствоведы на Quora отмечают, что классическое искусство имеет много других тысячи шедевров, которые часто остаются вне поля зрения туристов и широкой публики. Среди них картины Рафаэля, Жака-Луи Давида, Веласкеса, Ингра и Гольбейна. Особенно ценятся "черные картины" Франсиско Гойи, которые погружают зрителя в таинственный, зловещий мир.
Летающие ведьмы Гойи / фото Quora
Портреты Ингра и картины Мане, в частности "Мертвый Тореадор", поражают глубиной и драматизмом. В современном искусстве яркие, насыщенные цвета Вольфа Кана создают эффект погружения в волшебные лесные пейзажи и фантастические миры. Этот перечень лишь маленькая часть огромного спектра шедевров, продолжающих вдохновлять поколения.
- Лестер-сквер, Лондон, Великобритания. Место часто переполнено туристами и кишит мелкой преступностью.
- Джон-О'Гроутс, Шотландия. Известно как "северная точка Британских островов", но фактически не является самой северной, что делает его "переоцененным".
- Бларни Стоун, Ирландия. Традиция целовать камень признана "негигиеничной".
Камень в Бларни Стоун / фото Википедии
- Голубая Лагуна, Исландия. Место напоминает "человеческую похлебку" из-за огромного количества людей в воде.
- Маннекен Пис, Брюссель, Бельгия. Маленькая статуя мальчика воспринимается скорее как "садовый гном на публике".
Куда лучше не ехать в 2026 году?
Мы уже писали о 6 направлениях, которые лучше обойти в 2026 году. Например, Канары давно стали излюбленным местом туристов благодаря мягкому климату. Но в прошлом году архипелаг посетили почти 18 миллионов туристов, что привело к масштабным протестам местного населения.
Или же, куда не стоит путешествовать в 2026 году из-за опасности. Одним из них является Марокко: несмотря на популярность среди бюджетных путешественников, он может быть тяжелым для туристов. Город Марракеш известен агрессивными торговцами, назойливыми нищими и мошенниками.