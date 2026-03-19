Американские туристы до сих пор считают некоторые страны опасными, пишет Travel off Path.

Однако согласно данным Государственного департамента США на 2026 год, некоторые из этих направлений открыты для туристов, а уровень преступности там даже ниже, чем в крупных городах Европы или США. При этом эти страны не перегружены массовым туризмом.

Какие страны американские туристы считают опасными?

Сальвадор

Эта страна много десятилетий ассоциировалась с высоким уровнем преступности. Впрочем, по состоянию на 2026 год ситуация уже кардинально изменилась. Власти ввели жесткие меры, в частности массовые аресты членов банд, поэтому это привело к резкому снижению уровня убийств – почти на 98%.

Сегодня по классификации США Сальвадор имеет самый высокий уровень безопасности. Страна уже начала активно развивать туристическое направление, особенно на побережье Тихого океана. Здесь популярны серфинг-локации, современные курорты и комфортная инфраструктура.

В туристических зонах работает специальная полиция, которая следит за порядком, а главным советом для путешественников является соблюдение базовых правил безопасности.



Сальвадор привлекает красивыми пляжами

Вьетнам

Для многих эта страна до сих пор ассоциируется с событиями войны в джунглях 1970-х годов. Однако современный Вьетнам – это динамичное государство с молодым населением и открытой экономикой.

Страна стремительно набирает популярность среди путешественников и даже устанавливает рекорды по количеству посетителей. Вьетнам привлекает насыщенной культурой, кухней и незабываемой атмосферой больших городов.



Знаменитый мост Вьетнама

Руанда

Название этой страны у всех вызывает ассоциации с трагическим геноцидом 1994 года, но современная Руанда уже совсем другая. Сейчас она считается одной из самых безопасных и чистых стран Африки, поскольку внутренние районы страны тщательно охраняются.

Страна начала делать ставку на качественный и дорогой отдых, а главная причина приезда туристов – увидеть горных горилл в естественной среде.



Руанда сейчас считается безопасной

Daily Mail пишет, что туристы боятся посещать еще немало стран из-за их сомнительной репутации. На первом месте оказался Медельин в Колумбии, однако люди зря его боятся. В 1970 – 1990 годах этот город действительно был домом для пресловутого наркобарона Пабло Эскобара, ассоциировался с наркокартелями и профессиональными убийцами. Но теперь это осталось в прошлом. Медельин стал более приветливым для туристов.

В десятку мест, которые боятся туристы вошли:

Медельин, Колумбия Руанда Балканы Саудовская Аравия Квинсленд, Австралия Индия Нигерия Сингапур Тунис Трансильвания, Румыния.

Что еще стоит узнать?