Американские туристы до сих пор считают некоторые страны опасными, пишет Travel off Path.
Однако согласно данным Государственного департамента США на 2026 год, некоторые из этих направлений открыты для туристов, а уровень преступности там даже ниже, чем в крупных городах Европы или США. При этом эти страны не перегружены массовым туризмом.
Какие страны американские туристы считают опасными?
Сальвадор
Эта страна много десятилетий ассоциировалась с высоким уровнем преступности. Впрочем, по состоянию на 2026 год ситуация уже кардинально изменилась. Власти ввели жесткие меры, в частности массовые аресты членов банд, поэтому это привело к резкому снижению уровня убийств – почти на 98%.
Сегодня по классификации США Сальвадор имеет самый высокий уровень безопасности. Страна уже начала активно развивать туристическое направление, особенно на побережье Тихого океана. Здесь популярны серфинг-локации, современные курорты и комфортная инфраструктура.
В туристических зонах работает специальная полиция, которая следит за порядком, а главным советом для путешественников является соблюдение базовых правил безопасности.
Вьетнам
Для многих эта страна до сих пор ассоциируется с событиями войны в джунглях 1970-х годов. Однако современный Вьетнам – это динамичное государство с молодым населением и открытой экономикой.
Страна стремительно набирает популярность среди путешественников и даже устанавливает рекорды по количеству посетителей. Вьетнам привлекает насыщенной культурой, кухней и незабываемой атмосферой больших городов.
Руанда
Название этой страны у всех вызывает ассоциации с трагическим геноцидом 1994 года, но современная Руанда уже совсем другая. Сейчас она считается одной из самых безопасных и чистых стран Африки, поскольку внутренние районы страны тщательно охраняются.
Страна начала делать ставку на качественный и дорогой отдых, а главная причина приезда туристов – увидеть горных горилл в естественной среде.
Daily Mail пишет, что туристы боятся посещать еще немало стран из-за их сомнительной репутации. На первом месте оказался Медельин в Колумбии, однако люди зря его боятся. В 1970 – 1990 годах этот город действительно был домом для пресловутого наркобарона Пабло Эскобара, ассоциировался с наркокартелями и профессиональными убийцами. Но теперь это осталось в прошлом. Медельин стал более приветливым для туристов.
В десятку мест, которые боятся туристы вошли:
- Медельин, Колумбия
- Руанда
- Балканы
- Саудовская Аравия
- Квинсленд, Австралия
- Индия
- Нигерия
- Сингапур
- Тунис
- Трансильвания, Румыния.
Из-за войны на Ближнем Востоке туристы ищут альтернативные направления, например, Гонконг вместо Дубая и Грецию вместо Турции. Эти страны смогут также поразить и подарить приятные эмоции.
Тревор Бейкер советует выбирать менее людные места в Испании для комфортного отдыха, такие как регион Коста-Бланка. Он рекомендует посетить старый город Аликанте, пляж Postiguet, Хавеа с пляжем Ареналь, и прибрежные городки к северу от Бенидорма, чтобы избежать толп туристов.