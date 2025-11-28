Узнайте больше о локации, читая нашу статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Какое направление стоит выбрать вместо Испании и почему?

Если Испания остается популярной благодаря солнечной погоде и оживленной культуре, то Португалия привлекает бюджетных эмигрантов: здесь дешевле жить и больше солнечных дней.

Жизнь в Португалии / фото Alf.ua

Британцы отмечают, что в Испании аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 972 евро в месяц, а реальность жизни заставляет "работать, чтобы выжить". Португалия же позиционируется как одна из самых бюджетных стран Запада Европы, со средней стоимостью жизни для одного человека около 1285 евро в месяц.

Кроме экономических факторов, Португалия предлагает жаркое лето, мягкую зиму, а Север страны немного прохладнее и дождливый. Для пенсионеров и удаленных работников это становится привлекательным вариантом.

Также невозможно забыть и о кухне. Как отмечает Protected Trust Services, в Португалии можно попробовать множество вкусных блюд: от свежей рыбы до выпечки, которую обожают местные. Португальская еда отличается простотой, но одновременно богатством вкусов. Сладкие пирожки с нежной начинкой и разнообразные пикантные блюда из морепродуктов и рыбы подарят настоящее гастрономическое удовольствие, а попробовать все за одну поездку, пожалуй, невозможно.

Что посетить в Португалии?