Какое направление стоит выбрать вместо Испании и почему?
Если Испания остается популярной благодаря солнечной погоде и оживленной культуре, то Португалия привлекает бюджетных эмигрантов: здесь дешевле жить и больше солнечных дней.
Жизнь в Португалии / фото Alf.ua
Британцы отмечают, что в Испании аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 972 евро в месяц, а реальность жизни заставляет "работать, чтобы выжить". Португалия же позиционируется как одна из самых бюджетных стран Запада Европы, со средней стоимостью жизни для одного человека около 1285 евро в месяц.
Кроме экономических факторов, Португалия предлагает жаркое лето, мягкую зиму, а Север страны немного прохладнее и дождливый. Для пенсионеров и удаленных работников это становится привлекательным вариантом.
Также невозможно забыть и о кухне. Как отмечает Protected Trust Services, в Португалии можно попробовать множество вкусных блюд: от свежей рыбы до выпечки, которую обожают местные. Португальская еда отличается простотой, но одновременно богатством вкусов. Сладкие пирожки с нежной начинкой и разнообразные пикантные блюда из морепродуктов и рыбы подарят настоящее гастрономическое удовольствие, а попробовать все за одну поездку, пожалуй, невозможно.
Что посетить в Португалии?
Стоит открыть для себя самые красивые пляжи Португалии, чтобы следующее путешествие запланировать именно туда. Например, пляж Praia do Carvalho называют скрытым сокровищем региона Алгарве. По словам местных жителей, когда-то он был частной собственностью капитана, от фамилии которого и получил свое название – Карвалью.
Также откройте для себя лучший город Португалии для путешествий в 2026 году. Он является привлекательным направлением благодаря своей аутентичности и живописным пейзажам. По мнению эксперта, лето 2026 года может быть последним, когда Порту будет ощущаться как скрытая жемчужина, а не место летнего отдыха для всех, поэтому успейте посетить его!