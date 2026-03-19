Азия – огромный материк, а потому спланировать поездку сюда может быть сложно. У туристов возникает вопрос: куда ехать, чтобы лучше почувствовать дух региона? Travel Off Path назвал 5 мест в Азии, которые раз в жизни должен увидеть каждый, кто считает себя опытным путешественником.

Читайте также Сколько стоит отдых на Бали в 2026 году: украинка рассекретила цену

Какие места надо увидеть в Азии?

Хоян, Вьетнам

Хоян является одним из самых романтичных мест в Азии, которое даже называют "вьетнамской Венецией". Здесь вместо катания на гондоле на фоне готических дворцов, есть экскурсии на тхунг чае – традиционной вьетнамской круглой лодке-корзине – в соседнюю кокосовую деревню Кам Тхань.

Сам Хоян – это город с каналами, колоритными домами и большим количеством фонарей. Здесь царит очень романтическая и спокойная атмосфера.



Экскурсия в деревню Кам Тхань / Фото Depositphotos

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай – это спокойная и размеренная сторона Таиланда. Хотя этот город является вторым по величине в стране после столицы, но он кардинально отличается по атмосфере. В Чиангмае есть Старый город, который охраняется ЮНЕСКО, более 300 древних буддийских храмов, узкие улочки и оживленные рынки.

Обязательно надо посетить храм Ват Прахат Дой Сутхеп, который является главной достопримечательностью города. Он особенно прекрасен на закате солнца. По Чиангмаю можно гулять несколько дней, и все равно не успеть увидеть все храмы.

Один из буддийских храмов в Чиангмае / Фото Depositphotos

Сиемреап, Камбоджа

Этот очаровательный курортный городок, спрятан в сельской местности Камбоджи, является базой для посещения руин Ангкоры – древней столицы Кхмерской империи, которая существовала в 9 – 15 веках. Как пишет Trip My Dream, Ангкор – это одно из крупнейших индуистских религиозных сооружений, посвященных богу Вишну. Его построили еще в 12 веке, и тогда это был огромный комплекс храмов. В 15 веке сиамская армия разрушила столицу империи, и храмы начали приходить в упадок, пока в 19 веке их снова открыли для мира европейцы.

Интересно Здесь точно не будет Третьей мировой: куда поехать в отпуск в 2026 году

Сегодня это место привлекает миллионы туристов, которые хотят почувствовать величие древней цивилизации. Самым популярным храмом является Ангкор-Ват – он настолько культовый, что даже изображен на флаге Камбоджи.

Но Ангкор – это не единственное интересное, что есть возле Сиемреапа. Из этого города можно также отправиться в Национальный парк Пном Кулен – царство джунглей и живописных водопадов.



Руины храмового комплекса Ангкори / Фото Depositphotos

Чунцин, Китай

Чунцин напоминает кадры из научно-фантастического фильма и его даже считают самым сюрреалистическим мегаполисом Китая. Этот безумного футуристический город в корне изменит ваши представления о городской жизни. Здесь трамвайные тоннели выбиты прямо посреди многоэтажек, а дороги построены над крышами домов. В городе трудно ориентироваться, но зато хочется рассматривать каждый уголок лабиринта зданий.

Говорят, что Чунцин построен в 8D, ведь из-за того, что город стоит на крутых холмах и ущельях, его строили вертикально. Здесь буквально один уровень накладывается на другой, а в здание можно попасть как с -1 так и с 12-го этажа.

Канадзава, Япония

Канадзава – это более спокойная альтернатива Киото. Здесь меньше туристов, меньше шума и меньшие цены. Город даже называют "скрытой жемчужиной" Японии, которая наиболее известна своими хорошо сохранившимися зданиями в традиционном японском стиле, элегантными замками и архитектурой периода Эдо. Здесь можно гулять тайными садами, делать пикник и наслаждаться красотой без спешки.

Сады Канадзавы / Фото Depositphotos

Какие еще интересные локации в мире стоит посетить?