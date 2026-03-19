Азія – величезний материк, а тому спланувати поїздку сюди може бути складно. У туристів виникає питання: куди їхати, щоб якнайкраще відчути дух регіону? Travel Off Path назвав 5 місць в Азії, які раз у житті має побачити кожен, хто вважає себе досвідченим мандрівником.

Які місця треба побачити в Азії?

Хоян, В'єтнам

Хоян є одним з найромантичніших місць в Азії, яке навіть називають "в'єтнамською Венецією". Тут замість катання на гондолі на тлі готичних палаців, є екскурсії на тхунг чаю – традиційній в'єтнамському круглому човні-корзині – у сусіднє кокосове село Кам Тхань.

Сам Хоян – це місто з каналами, колоритними будинками та великою кількістю ліхтарів. Тут панує дуже романтична та спокійна атмосфера.



Екскурсія у село Кам Тхань / Фото Depositphotos

Чіангмай, Таїланд

Чіангмай – це спокійна та розмірена сторона Таїланду. Хоч це місто є другим за величиною в країні після столиці, але воно кардинально відрізняється за атмосферою. У Чіангмаї є Старе місто, яке охороняється ЮНЕСКО, понад 300 стародавніх буддійських храмів, вузькі вулички та жваві ринки.

Обов'язково треба відвідати храм Ват Прахат Дой Сутхеп, який є головною пам'яткою міста. Він особливо прекрасний на заході сонця. По Чіангмаю можна гуляти кілька днів, і все одно не встигнути побачити геть усі храми.

Один з буддійських храмів у Чіангмаю / Фото Depositphotos

Сіємреап, Камбоджа

Це чарівне курортне містечко, заховане у сільській місцевості Камбоджі, є базою для відвідування руїн Ангкори – стародавньої столиці Кхмерської імперії, яка існувала в 9 – 15 століттях. Як пише Trip My Dream, Ангкор – це одна з найбільших індуїстських релігійних споруд, присвячених богу Вішну. Її побудували ще у 12 столітті, і тоді це був величезний комплекс храмів. У 15 столітті сіамська армія зруйнувала столицю імперії, й храми почали занепадати, аж поки у 19 столітті їх знову відкрили для світу європейці.

Сьогодні це місце приваблює мільйони туристів, які хочуть відчути велич стародавньої цивілізації. Найпопулярнішим храмом є Ангкор-Ват – він настільки культовий, що навіть зображений на прапорі Камбоджі.

Та Ангкор – це не єдине цікаве, що є біля Сіємреапа. З цього міста можна також відправитися Національний парк Пном Кулен – царство джунглів та мальовничих водоспадів.



Руїни храмового комплексу Ангкори / Фото Depositphotos

Чунцін, Китай

Чунцін нагадує кадри з науково-фантастичного фільму і його навіть вважають найбільш сюрреалістичним мегаполісом Китаю. Це шаленого футуристичне місто докорінно змінить ваші уявлення про міське життя. Тут трамвайні тунелі вибиті просто посеред багатоповерхівок, а дороги побудовані над дахами будинків. У місті важко орієнтуватися, але зате хочеться розглядати кожен куточок лабіринту будівель.

Кажуть, що Чунцін збудований у 8D, адже через те, що місто стоїть на крутих пагорбах та ущелинах, його будували вертикально. Тут буквально один рівень накладається на інший, а у будівлю можна потрапити як з -1 так і з 12-го поверху.

Канадзава, Японія

Канадзава – це спокійніша альтернатива Кіото. Тут менше туристів, менше галасу і менші ціни. Місто навіть називають "прихованою перлиною" Японії, яка найбільш відома своїми добре збереженими будівлями у традиційному японському стилі, елегантними замками та архітектурою періоду Едо. Тут можна гуляти таємними садами, робити пікнік і насолоджуватися красою без поспіху.

Сади Канадзави / Фото Depositphotos

