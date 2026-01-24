Говорится о новом курорте, который только набирает популярность среди украинских туристов, – Эль-Аламейн. По словам туристического гида @yuriitonn, атмосфера здесь напоминает Дубай.

Что известно о курорте Эль-Аламейн?

Эль-Аламейн – это часть национального проекта по созданию нового туристического и культурного центра на севере Египта. Сейчас портовый город активно развивает туристическую инфраструктуру.

Забудьте о Хургаде и Шарме. Есть новое летнее направление – Эль-Аламейн на севере Египта. Здесь море как в карибском бассейне, атмосфера как в Дубае, а платишь – как за Египет,

– рассказал турагент.

Преимуществом Эль-Аламейна является его расположение. Как пишет NV, курорт построили рядом с известными городами Александрия и Каир, а потому отдых на побережье можно совместить с исследованием древнего мира. По дороге из аэропорта туристы могут наблюдать за настоящей жизнью египтян, ведь, например, в Шарм-эш-Шейхе вы этого не увидите – там только отели.

Кроме того, в Эль-Аламейне почти нет россиян, ведь курорт популярен среди состоятельных египтян и туристов из Саудовской Аравии.

Что туристы говорят об Эль-Аламейне?

В комментариях к сообщению турагента туристы из Украины поделились собственным опытом отдыха в Эль-Аламейне и согласились с экспертом. Эль-Аламейн – действительно очень отличается от привычных для украинцев египетских курортов. Летом здесь меньше людей, нет сильной жары, а через живописные пляжи кажется, как будто попал куда-то на необитаемый остров.

Туристка Ольга Бенюк назвала Эль-Аламейн "улучшенным вариантом Египта". Отели здесь новые и современные, а питание значительно вкуснее. Правда, в море нет разноцветных рыбок, как на других курортах, но зато вода здесь очень чистая и имеет насыщенный бирюзовый оттенок.



Туристка из Украины в Эль-Аламейне / Фото Ольги Бенюк

Какой еще курорт в Египте советуют эксперты?

Украинские туристы всегда любили отдыхать в Египте, однако в последние годы многие отказывались от этого направления из-за переполненности отелей туристами из России. Турагент Елена Матвияс рассказала 24 Каналу о курорте в Египте, где россиян практически нет, – Марса-Алам. Дело в том, что сюда не летают чартерные рейсы из государства-агрессора, а потому россиянам просто неудобно добираться на этот курорт.

Марса-Алам больше ориентируется на немецкий и итальянский рынки, а потому является отличным вариантом и для украинцев.