Це море – Середземне, і воно омиває північне узбережжя Єгипту на понад 900 кілометрів. З посиланням на roughguides.com розповідаємо про це докладніше.

Александрія на Середземному морі: чому не варто забувати про другий берег Єгипту?

Середземноморське узбережжя Єгипту пропонує зовсім інший досвід відпочинку. Там м'якіший клімат та білі піщані пляжі з чудовими пейзажами, що простягаються на 140 кілометрів уздовж Середземного моря – від Абу-Кіра на сході до Ель-Аламейна на заході. Ще й у поєднанні з унікальною тисячолітньою культурною спадщиною.

Головною перлиною цього регіону є Александрія. Сучасне місто простягається вдовж берега на кількадесят кілометрів та, як зазначає bibalex.org, є другим за величиною у Єгипті. При цьому воно має атмосферу більше середземноморську, ніж близькосхідну.

Давня ж Александрія заснована аж у 332 – 331 роках до нашої ери Александром Македонським. За часів Птолемеїв вона була столицею Єгипту та центром еллінської культури. Саме тут стояли легендарний музей і бібліотека – один із головних наукових та культурних центрів античного світу.

Тут багато реліквій фараонських, еллінських, римських, коптських та ісламських часів. А ще й надзвичайно важливий порт, через який проходить понад три чверті зовнішньої торгівлі країни. Александрія зв'язана каналом Ель-Махмудія з Нілом і доступна навіть для океанічних суден.

Середземне море Єгипту та незрівнянна Александрія: дивіться відео DaneAndStacey

Для туристів місто пропонує не тільки історичні пам'ятки, а й чудові можливості для пляжного відпочинку. Найбільш сприятливий час – з весни й до осені. Окрім самої Александрії, варто звернути увагу на район Марина та далі, як-от Марса-Матрух у затоці, знаний 7-кілометровим пляжем Клеопатри, який називають одним із найкрасивіших у світі.

За останні роки туристична інфраструктура Єгипту на середземноморському узбережжі зміцнилася завдяки новим готелям та покращеним автомагістралям. Поки вона не виграє у відомих Шарма та Хургади, але це може швидко змінитися.

