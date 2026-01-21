Оазис Сіва розташований поблизу кордону з Лівією, пише Express. У лютому денна температура тримається на рівні 22 градусів тепла. Ця локація є гарною альтернативою популярним зимовим курортам, куди щороку з’їжджаються тисячі туристів.

Чим вражає оазис Сіва?

Більшість людей за звичкою обирають Іспанію, Канари чи Дубай, а от Сіва зберігає недоторкану атмосферу. Перевагою місця є поєднання дикої природи з відчуттям віддаленості від цивілізації. Оазис оточений хвилястими дюнами, а солоні озера сяють бірюзою під пустельним сонцем.

Серед пісків ростуть пальми, а стародавні будівлі з глиняної цегли дозволяють зануритися у багатовікову історію регіону. На тлі популярного Шарм-ель-Шейху чи Хургади, Сіва досить спокійне та медитативне місце. Влітку температура може перевищувати +40 градусів тепла, тому найкращий час для відвідування – лютий з температурою + 22 градуси тепла.

У самому серці Сіва збережені руїни Храму Оракула – сакрального місця, куди, за легендою, у 331 році до нашої ери прибував Александр Македонський, щоб отримати пророцтво. Найяскравішим враженням для туристів стане купання в джерелі Клеопатри та споглядання заходу сонця над Великим Піщаним морем.

Наплив туристів сюди стримує віддаленість та складніша логістика, але для тих, хто шукає для себе щось нове – острів може стати одним із найкращих напрямків для відпочинку.

Коли їхати в Єгипет?

Найвигідніший час для відпочинку в Єгипті – кінець зими, коли ціни знижуються, а погода залишається комфортною, пише Daily Mail. Лютий і початок березня пропонують ідеальні умови для пляжного відпочинку та снорклінгу, з можливістю заощадити до 380 доларів порівняно з літнім сезоном.

