Оазис Сива расположен вблизи границы с Ливией, пишет Express. В феврале дневная температура держится на уровне 22 градусов тепла. Эта локация является хорошей альтернативой популярным зимним курортам, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов.

Читайте также Как выжить на all inclusive: 6 правил, чтобы не отравиться в Египте

Чем поражает оазис Сива?

Большинство людей по привычке выбирают Испанию, Канары или Дубай, а вот Сива сохраняет нетронутую атмосферу. Преимуществом места является сочетание дикой природы с ощущением удаленности от цивилизации. Оазис окружен волнистыми дюнами, а соленые озера сияют бирюзой под пустынным солнцем.

Среди песков растут пальмы, а древние здания из глиняного кирпича позволяют окунуться в многовековую историю региона. На фоне популярного Шарм-эль-Шейха или Хургады, Сива достаточно спокойное и медитативное место. Летом температура может превышать +40 градусов тепла, поэтому лучшее время для посещения – февраль с температурой + 22 градуса тепла.

В самом сердце Сива сохранены руины Храма Оракула – сакрального места, куда, по легенде, в 331 году до нашей эры прибывал Александр Македонский, чтобы получить пророчество. Самым ярким впечатлением для туристов станет купание в источнике Клеопатры и созерцание заката над Большим Песчаным морем.

Наплыв туристов сюда сдерживает удаленность и сложная логистика, но для тех, кто ищет для себя что-то новое – остров может стать одним из лучших направлений для отдыха.

Когда ехать в Египет?

Самое выгодное время для отдыха в Египте – конец зимы, когда цены снижаются, а погода остается комфортной, пишет Daily Mail. Февраль и начало марта предлагают идеальные условия для пляжного отдыха и снорклинга, с возможностью сэкономить до 380 долларов по сравнению с летним сезоном.

Что еще стоит прочитать?