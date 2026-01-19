О том, как не подхватить инфекцию во время отдыха в отеле с системой all inclusive, 24 Канал рассказывает со ссылкой на @okay_tour.

Читайте также Эта ошибка ставит путешествие под угрозу: почему билеты стоит покупать только на официальных сайтах

Как не отравиться во время отдыха в Египте?

Первое правило – вода. В Египте строго запрещено пить воду из-под крана. Здесь течет просто техническая жидкость, которая кишит бактериями, к которым кишечник украинцев точно не привык. Более того, не стоит даже чистить ею зубы, а когда принимаете душ – ни в коем случае не открывайте рот.

Второе правило – никакого льда. Ни в коем случае не просите добавлять лед в коктейль, ведь даже в 5-звездочных отелях его часто делают из воды из-под крана.

Третье правило – никаких свежих овощей. Овощи и фрукты на шведском столе моют той же водой из-под крана. Именно поэтому свежие нарезанные помидоры, листья салата или порезанные апельсины несут риски. Лучше выбирать то, что прошло термическую обработку, или целые фрукты, которые можно почистить.

Четвертое правило – без температурного шока. Если вы 3 часа лежали на пляже при температуре воздуха +35 градусов, а потом за раз выпили литру ледяной воды, то ваш желудок может не издержать такого шока. Это, в свою очередь, приведет к спазмам и тошноте. Лучше всего пить слегка охлажденные напитки.

Пятое правило – не есть йогурты и майонез. Салаты, которые заправлены майонезом, или йогурт в большой тарелке обходите десятой дорогой. Молочные продукты очень быстро портятся на жаре, а вы же не знаете, сколько она уже стоят на этом столе. Лучше заправлять салаты растительным маслом.

Шестое правило – алкоголь не лечит. Некоторые туристы считают, что если выпьют 50 граммов крепкого алкоголя перед приемом пищи, то он убьет все бактерии. На самом деле алкоголь в сочетании с жарой и жирной пищей может сделать разве что хуже. К тому же, он не убивает кишечную палочку.

Обратите внимание! Туристические агенты Елена Матвияс и Екатерина Козлова рассказали 24 Каналу о странах, в которых система all inclusive самая выгодная. Именно они предлагают больше всего услуг, которые входят в стоимость отдыха. Подробнее – читайте здесь.



Шведский стол в Египте / Фото Depositphotos

А что делать, если уже отравился?

Украинские лекарства не помогут при отравлении египетскими инфекциями. Лучше всего купить местные лекарства, которые быстро поставят вас на ноги. Если же вам очень плохо, то не стоит бежать к врачу при отеле. Обычно, это частная услуга. Он может просто померить давление, дать витаминку и выставить счет в 200 долларов, а страховка этого не покроет.

Лучший вариант: если вам не становится лучше, то стоит обращаться в страховую компанию. Там скажут, что делать, или пришлют врача.

К теме Чего туристам категорически не следует делать на курорте "all inclusive"

Что известно об отравлении в Египте?

В 2021 году в отеле AMC Royal, что в Хургаде, произошло массовое отравление туристов. Как пишет УНИАН, тогда госпитализировали около 40 граждан России. Другие СМИ писали, что было еще 15 пострадавших туристов из Украины, а общее количество людей, которые отравилась, достигло сотни. В правительстве Египта заявляли, что инцидент случился из-за "человеческих ошибок", а отель закрывали на какое-то время.