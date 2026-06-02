Аналитики исследовали отзывы посетителей, оценивая уровень переполненности, чистоту и общую ценность известных локаций. И согласно исследованию, результаты которого опубликованы в издании Mirror, немало легендарных достопримечательностей на самом деле не стоят потраченного времени. Специалисты выделили десятку мест, которые чаще всего вызывают разочарование у путешественников.

Почему Версальский дворец возглавил антирейтинг?

На вершине этого списка оказался огромный Версальский дворец – роскошный замок, построенный по приказу короля Людовика XIV на окраине Парижа. Несмотря на неоспоримое величие имения, значительное количество отзывов разочарованных посетителей указывает на серьезные проблемы. Почти треть авторов отзывов назвали чрезмерное количество людей главной причиной своего недовольства. Хотя дворец имеет потрясающий рейтинг 4.7 в Google, среди негативных отзывов четко прослеживается тенденция к жалобам на толпу, нехватку туалетов и постоянные дополнительные расходы за вход в каждой отдельной части комплекса.



Версальский дворец стал разочарованием для туристов

Чем разочаровывает гостей знаменитый парк Гуэль?

Второе место в рейтинге занял парк Гуэль в Барселоне. Этот комплекс открытых пространств, спроектирован Антонио Гауди, имеет множество уникальных архитектурных элементов, однако далеко не все гости остаются в восторге. Путешественники жалуются на высокую стоимость входного билета, которая составляет 18 евро (около 930 гривен с текущим курсом), долгий и утомительный подъем вверх к входу, занимающий около 20 минут и содержащий множество ступенек, а также на то, что три дома на территории лучше рассмотреть на сайте, чем вживую.

Парк Гуэль в Барселоне вызывает немало споров

Почему Сикстинская капелла напоминает лабиринт для скота?

Третью строчку заняла Сикстинская капелла в Ватикане, известная на весь мир фресками Микеланджело. Несмотря на шедевры искусства XVI века, посетители часто жалуются на то, что визит кажется поспешным, пространство чрезмерно переполнено, а фотографировать знаменитый потолок строго запрещено. Люди чувствуют себя так, будто их силой гонят через лабиринт, как скот, а путь к самой капелле после входа занимает целый час.

Вынуждены идти через лабиринт, как скот. Понадобился час, чтобы добраться до капеллы после того, как мы вошли. Единственным спасением было то, что мы купили билеты, чтобы обойти обычную очередь. Думаю, люди ждали более часа только на то, чтобы войти,

– описывает свой опыт посетитель Сикстинской капеллы.

Атмосфера в Сикстинской капелле напрягает туристов

Какие еще достопримечательности вошли в список самых больших разочарований?

Полный перечень локаций, которые больше всего разочаровали путешественников в 2026 году, выглядит так:

Версальский дворец, Версаль (Palace of Versailles, Versailles)

Парк Гуэль, Барселона (Park Güell, Barcelona)

Сикстинская капелла, Ватикан (Sistine Chapel, Vatican City)

Замок Нойшванштайн, Бавария (Neuschwanstein Castle, Bavaria)

Пражский град, Прага (Prague Castle, Prague)

Пизанская башня, Пиза (Leaning Tower of Pisa, Pisa)

Бранденбургские ворота, Берлин (Brandenburg Gate, Berlin)

Триумфальная арка, Париж (Arc de Triomphe, Paris)

Музей Лувр, Париж (Louvre Museum, Paris)

Эйфелева башня, Париж (Eiffel Tower, Paris)

Какие известные европейские локации и достопримечательности уже попадали в списки разочарований?

В последнее время путешественники все чаще жалуются на раскрученные туристические магниты, которые не оправдывают ожиданий из-за чрезмерного наплыва людей и высоких цен. В частности, специалисты сформировали целый перечень популярных направлений, которые не рекомендуют посещать в 2026 году. В этот список попали такие известные места, как балкон Джульетты в Вероне, который на самом деле построили только в 1930-х годах, и легендарная картина "Мона Лиза" в Париже, обзор которой обычно заслоняет сплошное море чужих телефонов.

Кроме этого, аналитики составили подробный антирейтинг культовых достопримечательностей Европы, куда вошли лондонская Лестер-сквер, исландская Голубая лагуна и знаменитый писающий мальчик в Брюсселе. Подобные локации часто называют настоящими финансовыми ловушками из-за неоправданно дорогих услуг. Например, за полчаса прогулки на гондоле в Венеции приходится выкладывать около 90 евро, из-за чего эти аттракции официально признали самыми переоцененными местами Европы.