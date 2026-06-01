Эксперт по путешествиям Мэри Новакович составила подборку направлений, которые, по ее мнению, заслуживают внимания летом 2026 года, пишет The Independent.

В список вошли варианты для разных типов путешественников – тех, кто любит спокойный или активный отдых. Среди рекомендованных мест есть как европейские курорты, так и экзотические направления.

Куда поехать на отдых этим летом?

Франция

Туристам советуют присмотреться к региону Лангедок на юге страны. Здесь расположена вилла Wine Terrace, со всех сторон которой окружена виноградниками. Гости здесь могут пользоваться открытыми зонами, террасами и бассейном. Неподалеку расположен город Пезенас, на котором продают местные продукты, деликатесы и антикварные вещи.

Италия

Апулия несколько лет подряд остается одним из самых популярных регионов Италии среди туристов. Путешественников здесь привлекают побережье Ионического моря, старинные городки, оливковые рощи и неторопливый ритм жизни.

Туристы могут жить в Casa Cosima – танхаусе XIX века в городке Спонгано. В доме сохранены сводчатые потолки, которые подчеркивают историчность помещения.

Во внутреннем дворике есть собственный бассейн, который позволяет провести идеальный отдых в жаркие дни. Впрочем, рядом расположены пляжи Ионического побережья, которые считаются одними из главных преимуществ этого региона.

Греция

Остров Самос, лежащий неподалеку от турецкого побережья, часто остается в тени популярных греческих курортов. Благодаря тому, что о нем не знают множество туристов, он сохранил спокойную и аутентичную атмосферу.

Самос известен горными деревнями и чистыми пляжами. Для отдыха здесь стоит выбирать комплекс Eleonos. Здесь каменные виллы расположены на холме с видом на море.

Сафари в Кении и Занзибар

Для тех, кто хочет настоящего приключения, стоит обратить внимание на африканское сафари и релакс на побережье Индийского океана.

Rainbow Tours предлагает программу на 13 дней. Сначала туристы отправляются в заповедник Масаи Мара – одного из самых известных мест в мире для наблюдения за дикой природой. Здесь можно увидеть Большую пятерку: львов, слонов, буйволов, леопардов и носорогов.

После этого маршрут продолжается на Занзибаре, который позволит полностью расслабиться, отдохнуть и насладиться безупречной природой и искупаться в океане.

На какие курорты могут ехать украинцы летом?

В этом году украинцы могут отправиться на отдых в Латвию, Черногорию или Албанию. Эти страны предлагают доступный и спокойный летний отдых с красивыми пляжами и атмосферными городами.

Юрмала, Котор и Ксамиль являются одними из самых перспективных направлений этого лета с умеренными ценами на проживание, питание и развлечения.