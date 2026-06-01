Греки воспринимают чаевые как знак благодарности за хороший сервис, пишет Аthens Glance. Именно поэтому после ужина в таверне или ресторане, местные жители не подсчитывают точный процент, а просто оставляют ту сумму, которую считают уместной.

Сколько чаевых нужно оставлять в Греции?

Если обслуживание произвело хорошее впечатление, то можно округлить счет или оставить 10% от его суммы. К примеру, если сумма в чеке составляет 45 евро, то можно оставить 50 евро. Если же ужин стоил 90, то можно залить чаевых – 10 евро. В Греции важна не математическая точность, а жест благодарности.

Греки довольно гостеприимные и приятные, поэтому владельцы заведений и персонал могут запоминать гостей, которые оставляют им чаевые. В знак благодарности им могут предложить бесплатный десерт или бокал ципуро – греческой виноградной водки.

Для греков чаевые – это не только деньги, но и своеобразный знак личной симпатии. Именно поэтому постоянных гостей, которые ценят работу персонала, часто запоминают и особенно тепло встречают во время следующих визитов.



Чаевые в Греции не считают по проценту чека, как в Украине / Фото Pexels

В местной таверне туристы могут оставлять 10 – 15% чаевых. В ресторане в туристическом районе – от 5 до 10%. В кафе достаточно будет только округлить счет или оставить 1 евро. В фаствудах чаевые не являются обязательными.

Обратите внимание на то, что в туристических районах правила несколько отличаются. В заведениях, ориентированных преимущественно на путешественников, ожидания относительно чаевых ниже, поскольку цены уже частично учитывают туристическую наценку. Поэтому большие суммы оставлять не нужно – достаточно небольшого округления счета.

Чаще всего в Греции чаевые оставляют наличными. Даже при расчете банковской картой, дополнительная сумма не попадет к официанту. Именно поэтому при себе стоит носить мелкие деньги или небольшие купюры. Традиционно чаевые оставляют на столе после трапезы, перед выходом из заведения.

Остров Тасос в Северном Эгейском море известен чистыми пляжами, зелеными горами и спокойной атмосферой, что делает его менее переполненным, чем популярные греческие курорты.

Тасос поражает туристов своими живописными деревнями, такими как Теологос и Панагия, а также археологическими памятниками, в частности Древней Агоры и монастырем Архангела Михаила.