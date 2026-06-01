Греки сприймають чайові як знак вдячності за хороший сервіс, пише Аthens Glance. Саме тому після вечері в таверні чи ресторані, місцеві жителі не підраховують точний відсоток, а просто залишають ту суму, яку вважають доречною.

Читайте також Мадейра – очікування та реальність: туристка з України розкрила всі карти про острів

Скільки чайових потрібно залишати в Греції?

Якщо обслуговування справило гарне враження, то можна округлити рахунок або ж залишити 10% від його суми. До прикладу, якщо сума в чеку складає 45 євро, то можна залишити 50 євро. Якщо ж вечеря коштувала 90, то можна залити чайових – 10 євро. У Греції важливою є не математична точність, а жест подяки.

Греки доволі гостині й приємні, тому власники закладів і персонал можуть запам’ятовувати гостей, які залишають їм чайові. На знак вдячності їм можуть запропонувати безкоштовний десерт чи келих ципуро – грецької виноградної горілки.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Для греків чайові – це не лише гроші, але й своєрідний знак особистої симпатії. Саме тому постійних гостей, які цінують роботу персоналу, часто запам’ятовують й особливо тепло зустрічають під час наступних візитів.



Чайові у Греції не рахують за відсотком чеку, як в Україні / Фото Pexels

У місцевій таверні туристи можуть залишати 10 – 15% чайових. У ресторані в туристичному районі – від 5 до 10%. У кав’ярнях достатньо буде лише округлити рахунок чи залишити 1 євро. У фаствудах чайові не є обов’язковими.

Зверніть увагу на те, що в туристичних районах правила дещо відрізняються. У закладах, що орієнтовані переважно на мандрівників, очікування щодо чайових нижчі, оскільки ціни вже частково враховують туристичну націнку. Тому великі суми залишати не потрібно – достатньо невеликого округлення рахунку.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Найчастіше у Греції чайові залишають готівкою. Навіть при розрахунку банківською картою, додаткова сума не потрапить до офіціанта. Саме тому при собі варто носити дрібні гроші чи невеликі купюри. Традиційно чайові залишають на столі після трапези, перед виходом із закладу.

Про який грецький острів знають ще не всі туристи?

Острів Тасос у Північному Егейському морі відомий чистими пляжами, зеленими горами та спокійною атмосферою, що робить його менш переповненим, ніж популярні грецькі курорти.

Тасос вражає туристів своїми мальовничими селами, такими як Теологос і Панагія, а також археологічними пам’ятками, зокрема Стародавньою Агори та монастирем Архангела Михаїла.