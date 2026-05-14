Одним з таких островів є Тасос, що розташований у Північному Егейському морі, далеко від переповнених курортів, пише Travel Off Path.

Чим може вразити острів Тасос?

Острів відомий чистими пляжами та зеленими горами. Тут житло досить доступне, ніж на усіх інших популярних грецьких курортах, а атмосфера нагадує спокійний місцевий відпочинок.

Дістатися на Тасос можна поромом із Кавали. Відсутність великого аеропорту допомогла острову залишатися більш автентичним.

Головним портом острова є Ліменас – невелике місто з набережною, човнами і пляжами. Саме звідси туристи починають своє знайомство з островом.

Недалеко від Ліменаса розташована Стародавня Агора – головна археологічна пам’ятка Тасоса, де збереглися руїни старовинного ринку, храмів та громадських споруд античної епохи.

Тут для подорожей островом туристам радять орендувати автомобіль, оскільки в глибинках приховані чарівні локації Тасоса.

Які є атмосферні села на острові?

Одним із наймальовничіших сіл на острові вважають Теологос. Тут збереглися кам’яні будинки, старі османські особняки та сімейні таверни з традиційною грецькою кухнею.

Також досить атмосферним є село Панагія – відоме вузькими брукованими вуличками, старими будинками і природними джерелами. Саме звідси починаються маршрути на гору Іпсаріо – найвищу точку острова з панорамними краєвидами на Егейське море.

Популярним місцем також є монастир Архангела Михаїла, який стоїть на пагорбі над морем і зберігає атмосферу старовинного грецького монастиря.

Які пляжі варті уваги на Тасосі?

Одним із найкрасивіших на острові вважається Золотий пляж. Це довга смуга золотистого піску з прозорою водою і зеленими горами на тлі.

Також тут часто відвідують Райський пляж та кам’яний басейн Гіола, який місцеві називають "Сльозами Афродіти". Крім того, увагу туристів часто привертає Мармуровий пляж, вкритий білою мармуровою галькою.

І хоч острів ще не сильно популярний, він все ж таки вирізняється спокійною атмосферою в порівнянні з усіма іншими популярними курортами Греції.

Яка погода на острові Тасос?

Острів Тасос має середземноморський клімат з довгим спекотним літом і відносно короткою м'якою зимою, пише First Choice. Туристам радять приїжджати на острів з червня по вересень, щоб мати змогу насолодитися спекотними сонячними днями.

Проте слід звернути увагу, що найспекотнішим місяцем у році є серпень, із середньою максимальною температурою 31 градус. Тому ті мандрівники, які не люблять таку сильну спеку, мають можливість приїхати у вересні, і все ще застати дуже теплу погоду, але вже не з такою високою температурою.

Які ще цікаві локації варто побачити туристам?

