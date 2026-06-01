Досвідчена мандрівниця і тревел-блогерка dashassk_ побувала на Мадейрі і записала ролик з очікуваннями від цього острова і реальністю. Він точно стане в пригоді тим, хто мріяв про подорож на острів "вічної весни".

Очікуванні і правда про Мадейру: що треба знати?

Очікування №1: поїздка на Мадейру – це дуже дорого. Насправді подорож можна спланувати доволі бюджетно. Мандрівниця на власному досвіді продемонструвала, що завдяки правильному плануванню Мадейру можна відвідати цілком бюджетно і при цьому побачити всі найважливіші місця острова. Один день на Мадейрі коштував їй близько 70 євро.

За всю подорож на 8 днів з урахуванням квитків на літак українка заплатила 638 євро. Подорожувала вона у компанії, тож витрати на житло, оренду автомобіля і бензин розділяли на чотирьох.

Очікування №2: дуже небезпечний аеропорт, на якому літак може так і не приземлитися. Тревел-блогерці пощастило і її літак успішно приземлився, а на кінець відпустки одразу злетів. Але насправді ситуація може скластися не так позитивно. Усього за тиждень клієнти блогерки не могли вилетіти з острова через сильні вітри. Тож це очікування цілком може стати реальністю і, на жаль, ніхто від цього не застрахований.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали історії українців, які не змогли за перший раз прилетіти на Мадейру. Через те, що злітно-посадкова смуга розташована між океаном і горами тут часто дмуть сильні вітри. Багатьом туристам доводилося годинами намотувати кола довкола Мадейри, а чийсь літак взагалі неочікувано полетів на Тенеріфе, і потім пасажири мусили поромом добирався на Мадейру.

Очікування №3: дуже мінлива погода. Це дійсно так. Через унікальне субтропічне розташування в Атлантичному океані та гірський рельєф погода на Мадейрі змінюється доволі часто, і тому з собою потрібно брати одяг на всі випадки життя. Це зовсім не означає, що вам доведеться тягнути цілу валізу і додатково платити за багаж – мандрівниця вмістила весь одяг на 8 днів в один рюкзак

Очікування №4: екстремальні дороги, на якиз складно водити авто. А ось це вже залежить від досвіду водія. Українка на дорозі почувалася абсолютно комфортно. Так, тут є серпантини, але самі дороги мають якісне покриття, тож проблем не виникало.

Мадейра може бути абсолютно різною для кожного туриста. Когось вона зустріне м'якою посадкою і теплим сонцем, а когось змусить добряче постресувати в небі над аеропортом. Але єдиний спосіб дізнатися всю правду – це відвідати острів.