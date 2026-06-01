Соляна шахта Турда – це унікальне місце в самому серці Трансільванії, яке часто називають справжнім "підземним світом". Вона розташована в Румунії та вважається однією з найвідоміших туристичних атракцій країни, поєднуючи природну красу, історію та незвичайний простір для відпочинку.

Чим унікальна соляна шахта Турда?

Вважається, що видобуток солі тут міг початися ще за часів Римської імперії, коли ця територія була відома як Потаїсса. Проте більш достовірні згадки про шахту датуються 6 – 8 століттями. Уже в 1271 році документи прямо фіксують існування соляного рудника в Турді, який мав стратегічне значення для регіону, розповідає Salina Turda.

У середньовіччі шахта була важливим джерелом солі для всієї Трансільванії. Видобуток вважався престижною та добре організованою справою, а працівники отримували не лише зарплату, а й додаткові винагороди: від вина та хліба до святкових подарунків. Сьогодні соляна шахта Турда перетворилася на туристичну локацію світового рівня. Її унікальні підземні простори вражають масштабами та атмосферою, а сам об'єкт входить до престижних туристичних рейтингів і згадується у відомих міжнародних путівниках.

Туристи приїжджають сюди, щоб побачити гігантські соляні зали, підземні озера та відчути особливу атмосферу "міста під землею". Окрім самої шахти, місто Турда та його околиці пропонують багато історичних і природних пам'яток: від римських руїн до мальовничих ущелин і старовинних храмів.

Соляна шахта Турда / фото TripAdvisor

Екскурсії до cоляної шахти Турда: які ціни?

Як розповідає Get Your Guide, найчастіше тури поєднують відвідування шахти з іншими визначними місцями Трансільванії: замками, ущелинами та старовинними містами. Серед найпопулярніших варіантів – це одноденні поїздки з Клуж-Напоки. Такі тури зазвичай включають відвідування Соляної шахти Турда, замку Корвін та міста Альба-Юлія. Вартість подібних екскурсій стартує приблизно від 6 350 гривень за поїздку тривалістю близько 11 годин у складі невеликої групи.

Інший популярний формат – це подорожі на цілий день із відвідуванням не лише шахти, а й природних локацій, таких як ущелини та традиційні села Трансільванії. Ціни на такі тури починаються приблизно від 5 793 гривень за день. Є й коротші варіанти: близько 5 годин, які зосереджені переважно на самій шахті та її історії. Вартість таких екскурсій стартує приблизно від 3 735 гривень.

Для туристів із Брашова доступні комбіновані тури до Соляної шахти Турда та міста Сігішоара, де ціни зазвичай починаються від 7 100 гривень. Також існують приватні автомобільні тури з Орадеї, де вартість може сягати приблизно 26 000 гривень за групу до трьох осіб, залежно від маршруту та умов.