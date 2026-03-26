Мовиться про Підземну річку Пуерто-Принцеси. І з посиланням на guidetothephilippines.ph розповідаємо про неї докладніше.

Дивіться також Яка річка України чи не найбільше оспівана у піснях

Кілометри темряви, сталактити й летючі миші: що ховається під островом Палаван?

На острові Палаван на заході Філіппін ховається явище, якому немає аналогів – особлива дуже довга підземна річка (на 8,2 кілометра), що впадає у море. А оскільки там можна плавати на човнах, то вона є найдовшою судноплавною підземною річкою у світі.

Назва її – Підземна річка Пуерто-Принцеси (Puerto Princesa Subterranean River). Пуерто-Принцеса – це місто, розташоване поруч, на честь якого потік і назвали.

До слова, ця річка до 2007 року мала статус у принципі найдовшої підземної, але тоді відкрили у Мексиці на Юкатані довшу підземну систему Сак-Актун. Тож сьогодні Пуерто-Принцеса є другою за загальною довжиною у світі.

Унікальність її ще й в іншому – нижня частина річки зазнає припливів і відпливів, оскільки впадає безпосередньо у море. А це явище, якого більше ніде у світі немає. Також вода тут від цього солонувата, що формує неповторну екосистему.

На стелях і стінах живуть тисячі летючих мишей, вздовж берегів плавають морські черепахи, а глибше – палаванські монітори (варани). Більш ніж 100 видів дикої природи мешкає у цій системі.

Пуерто-Принцеса – найдовша підземна річка у світі, де можна плавати у човнах

Печерна система тягнеться щонайменше на 30 кілометрів, але більша частина недоступна через брак кисню у глибших зонах. Вапнякові утворення усередині мають понад 20 мільйонів років, за цей час там виросли гігантські сталактити, сталагміти й кілька велетенських камер.

Що показують туристам? Передовсім слід знати, що дозвіл на відвідування потрібно бронювати заздалегідь, особливо в пік сезону з грудня по квітень. Кількість відвідувачів на день обмежена.

Щасливчиків везуть човном до входу у печеру через затоку, і вже сама дорога вздовж узбережжя, порослого джунглями, вражає. Навколо розташований національний парк, відзначений ЮНЕСКО.

Усередині панує повна темрява, яку підсвічують ліхтарики гідів – проплисти можна десь півтора кілометра (весь судноплавний відрізок має 4,3 від моря). А на маршруті вам обов'язково продемонструють велику кімнату Italians Chamber завдовжки 360 метрів – це одна з найбільших печерних зал у світі.

Які є ще цікаві туристичні річки світу?