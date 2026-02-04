Тож нічого дивного, що саме Дніпро – найбільш оспівана річка України. І 24 Канал розповість про це докладніше.

Чому Дніпро – найбільш оспівана річка України?

Дніпро є найбільшою річкою України з загальною довжиною понад 2200 кілометрів. Загалом, це третя за довжиною ріка Європи. На території України вона тече 981 кілометр, як зазначає uhe.gov.ua. Глибина Дніпра дуже відрізняється від ділянки до ділянки – від половини метра на мілинах до 20 метрів у природних місцях і 50 метрів у водосховищах.

Водою річки користується 70% населення України, десятки мільйонів людей. Та й історичне її значення засадниче для українського народу. На Дніпрі будували осердя Русі, Дніпро був центром козацької держави, Дніпро і сьогодні – не тільки водна, а й економічна та духовна артерія України.

Найпершою, мабуть, піснею, яка асоціюється з Дніпром, згадують "Реве та стогне Дніпр широкий" на слова Тараса Шевченка, пише портал pisni.org.ua, яка стала справжнім символом України й звучить з 1886 року. Але насправді козацькі думи та історичні пісні постійно згадують Дніпро.

Серед найвідоміших пісень – "Ой, Дніпро, Дніпре", "Гей, з устні Дніпра та до вершини", "Розмова Дніпра з Дунаєм", "У синє море кров Дніпром тече" тощо. Річку у народі оспівують з шаною, згадуючи її силу та велич. Козацькі ж думи розповідають про битви на дніпровських порогах, про Запорізьку Січ, про козацькі чайки, що пливли Дніпром у походи, у чому можна переконатися на mala.storinka.org.

Загалом в українській літературі та фольклорі образ Дніпра асоціюється з самою Україною, символом національної ідентичності. Дніпро згадують у ліричних піснях про кохання, жартівливих піснях, весільних обрядових, баладах про визвольні змагання і так далі.

Багато пісень оспівують окремі місця на Дніпрі – Хортицю, пороги, київські кручі, херсонські плавні й багато іншого. У піснях часто вшановують широту Дніпра, його дзвінкі хвилі, тихий плин або бурхливі пороги. Образ Дніпра у піснях – це образ батька, захисника, свідка історичних подій та народної долі.

Які ще українські ріки часто фігурують у пісенній творчості?