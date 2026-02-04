Тож нічого дивного, що саме Дніпро – найбільш оспівана річка України. І 24 Канал розповість про це докладніше.
Дивіться також Де розташована найдовша набережна в Європі – аж у понад 20 кілометрів
Чому Дніпро – найбільш оспівана річка України?
Дніпро є найбільшою річкою України з загальною довжиною понад 2200 кілометрів. Загалом, це третя за довжиною ріка Європи. На території України вона тече 981 кілометр, як зазначає uhe.gov.ua. Глибина Дніпра дуже відрізняється від ділянки до ділянки – від половини метра на мілинах до 20 метрів у природних місцях і 50 метрів у водосховищах.
Водою річки користується 70% населення України, десятки мільйонів людей. Та й історичне її значення засадниче для українського народу. На Дніпрі будували осердя Русі, Дніпро був центром козацької держави, Дніпро і сьогодні – не тільки водна, а й економічна та духовна артерія України.
Найпершою, мабуть, піснею, яка асоціюється з Дніпром, згадують "Реве та стогне Дніпр широкий" на слова Тараса Шевченка, пише портал pisni.org.ua, яка стала справжнім символом України й звучить з 1886 року. Але насправді козацькі думи та історичні пісні постійно згадують Дніпро.
Серед найвідоміших пісень – "Ой, Дніпро, Дніпре", "Гей, з устні Дніпра та до вершини", "Розмова Дніпра з Дунаєм", "У синє море кров Дніпром тече" тощо. Річку у народі оспівують з шаною, згадуючи її силу та велич. Козацькі ж думи розповідають про битви на дніпровських порогах, про Запорізьку Січ, про козацькі чайки, що пливли Дніпром у походи, у чому можна переконатися на mala.storinka.org.
"Реве та стогне Дніпр широкий" у стилі Ethno Techno: дивіться відео SpinFusion55
Загалом в українській літературі та фольклорі образ Дніпра асоціюється з самою Україною, символом національної ідентичності. Дніпро згадують у ліричних піснях про кохання, жартівливих піснях, весільних обрядових, баладах про визвольні змагання і так далі.
Багато пісень оспівують окремі місця на Дніпрі – Хортицю, пороги, київські кручі, херсонські плавні й багато іншого. У піснях часто вшановують широту Дніпра, його дзвінкі хвилі, тихий плин або бурхливі пороги. Образ Дніпра у піснях – це образ батька, захисника, свідка історичних подій та народної долі.
Які ще українські ріки часто фігурують у пісенній творчості?
Дністер, звісно, також займає посідає одне з чільних місць в українській пісенній культурі. Серед популярних пісень про цю ріку – "Дністрянка", "Дністрові зорі", "Ой, Дністре, Дністре", "Пливе човен Дністром". Ці композиції оспівують красу річки, краєвиди, стрімкі береги та романтичні історії про кохання на берегах Дністра.
Дон, хоча і не тече територією України, дуже часто згадують в українських козацьких піснях і думах. Найвідоміші – "Від Сяну до Дону" (гарний приклад виконання опублікували на folklore.kh.ua), "Гей, на Дону, на Дону", "Ой у полі на Дону", "Засумуй, Доне", "По Дону гуляє козак молодий". Ці твори розповідають про козацькі походи, битви, життя козаків на донських берегах та межі розселення українського народу.