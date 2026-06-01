Експертка з подорожей Мері Новакович склала добірку напрямків, які, на її думку, заслуговують на увагу влітку 2026 року, пише The Independent.

Читайте також Про це знають одиниці: як насправді заведено залишати чайові у Греції

До списку увійшли варіанти для різних типів мандрівників – тих, хто любить спокійний чи активний відпочинок. Серед рекомендованих місць є як європейські курорти, так і екзотичні напрямки.

Куди поїхати на відпочинок цього літа?

Франція

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Туристам радять придивитися до регіону Лангедок на півдні країни. Тут розташована вілла Wine Terrace, з усіх боків якої оточена виноградниками. Гості тут можуть користуватися відкритими зонами, терасами та басейном. Неподалік розташоване місто Пезенас, на якому продають місцеві продукти, делікатеси й антикварні речі.

Італія

Апулія кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших регіонів Італії серед туристів. Мандрівників тут приваблюють узбережжя Іонічного моря, старовинні містечка, оливкові гаї та неквапливий ритм життя.

Туристи можуть жити в Casa Cosima – танхаусі XIX століття в містечку Спонгано. У будинку збережені склепінчасті стелі, які підкреслюють історичність помешкання.

У внутрішньому дворику є власний басейн, який дозволяє провести ідеальний відпочинок у спекотні дні. Втім, поруч розташовані пляжі Іонічного узбережжя, які вважаються одними з головних переваг цього регіону.

Як виглядає Апулія: дивіться відео

Греція

Острів Самос, що лежить неподалік від турецького узбережжя, часто залишається в тіні популярних грецьких курортів. Завдяки тому, що про нього не знають безліч туристів, він зберіг спокійну та автентичну атмосферу.

Самос відомий гірськими селами й чистими пляжами. Для відпочинку тут варто обирати комплекс Eleonos. Тут кам’яні вілли розташовані на пагорбі з видом на море.

Вражаючий острів Самос: дивіться відео

Сафарі в Кенії та Занзібар

Для тих, хто прагне справжньої пригоди, варто звернути увагу на африканське сафарі й релакс на узбережжі Індійського океану.

Rainbow Tours пропонує програму на 13 днів. Спочатку туристи вирушають до заповідника Масаї Мара – одного з найвідоміших місць у світі для спостереження за дикою природою. Тут можна побачити Велику п’ятірку: левів, слонів, буйволів, леопардів та носорогів.

Після цього маршрут продовжується на Занзібарі, який дозволить повністю розслабитися, відпочити й насолодитися бездоганною природою та покупатися в океані.

На які курорти можуть їхати українці влітку?

Цього року українці можуть відправитися на відпочинок у Латвію, Чорногорію чи Албанію. Ці країни пропонують доступний та спокійний літній відпочинок з красивими пляжами та атмосферними містами.

Юрмала, Котор і Ксаміль є одними з найперспективніших напрямків цього літа з помірними цінами на проживання, харчування та розваги.