Аналітики дослідили відгуки відвідувачів, оцінюючи рівень переповненості, чистоту та загальну цінність відомих локацій. І згідно з дослідженням, результати якого опубліковані у виданні Mirror, чимало легендарних пам'яток насправді не варті витраченого часу. Фахівці виділили десятку місць, які найчастіше викликають розчарування у мандрівників.

Чому Версальський палац очолив антирейтинг?

На вершині цього списку опинився величезний Версальський палац – розкішний замок, побудований за наказом короля Людовика XIV на околиці Парижа. Попри беззаперечну велич маєтку, значна кількість відгуків розчарованих відвідувачів вказує на серйозні проблеми. Майже третина авторів відгуків назвали надмірну кількість людей головною причиною свого невдоволення. Хоча палац має приголомшливий рейтинг 4.7 у Google, серед негативних відгуків чітко простежується тенденція до скарг на натовп, брак туалетів та постійні додаткові витрати за вхід до кожної окремої частини комплексу.



Чим розчаровує гостей знаменитий парк Гуель?

Друге місце у рейтингу посів парк Гуель у Барселоні. Цей комплекс відкритих просторів, спроєктований Антоніо Гауді, має безліч унікальних архітектурних елементів, проте далеко не всі гості залишаються в захваті. Мандрівники скаржаться на високу вартість вхідного квитка, яка становить 18 євро (близько 930 гривень з поточним курсом), довгий і виснажливий підйом вгору до входу, що займає близько 20 хвилин і містить безліч сходинок, а також на те, що три будинки на території краще роздивитися на сайті, ніж наживо.

Чому Сикстинська капела нагадує лабіринт для худоби?

Третю сходинку посіла Сикстинська капела у Ватикані, відома на весь світ фресками Мікеланджело. Попри шедеври мистецтва XVI століття, відвідувачі часто скаржаться на те, що візит здається поспішним, простір надмірно переповнений, а фотографувати знамениту стелю суворо заборонено. Люди почуваються так, ніби їх силою женуть через лабіринт, наче худобу, а шлях до самої капели після входу займає цілу годину.

Змушені йти через лабіринт, як худоба. Знадобилася година, щоб дістатися до капели після того, як ми увійшли. Єдиним порятунком було те, що ми купили квитки, щоб оминути звичайну чергу. Думаю, люди чекали понад годину лише на те, щоб увійти,

– описує свій досвід відвідувач Сикстинської капели.

Які ще пам'ятки увійшли до списку найбільших розчарувань?

Повний перелік локацій, які найбільше розчарували мандрівників у 2026 році, виглядає так:

Версальський палац, Версаль (Palace of Versailles, Versailles)

Парк Гуель, Барселона (Park Güell, Barcelona)

Сикстинська капела, Ватикан (Sistine Chapel, Vatican City)

Замок Нойшванштайн, Баварія (Neuschwanstein Castle, Bavaria)

Празький град, Прага (Prague Castle, Prague)

Пізанська вежа, Піза (Leaning Tower of Pisa, Pisa)

Бранденбурзькі ворота, Берлін (Brandenburg Gate, Berlin)

Тріумфальна арка, Париж (Arc de Triomphe, Paris)

Музей Лувр, Париж (Louvre Museum, Paris)

Ейфелева вежа, Париж (Eiffel Tower, Paris)

Які відомі європейські локації та пам'ятки вже потрапляли до списків розчарувань?

Останнім часом мандрівники все частіше скаржаться на розкручені туристичні магніти, які не виправдовують очікувань через надмірний наплив людей та високі ціни. Зокрема, фахівці сформували цілий перелік популярних напрямків, які не рекомендують відвідувати у 2026 році. До цього списку потрапили такі відомі місця, як балкон Джульєтти у Вероні, який насправді побудували лише у 1930-х роках, та легендарна картина "Мона Ліза" в Парижі, огляд якої зазвичай затуляє суцільне море чужих телефонів.

Окрім цього, аналітики склали детальний антирейтинг культових пам'яток Європи, куди увійшли лондонська Лестер-сквер, ісландська Блакитна лагуна та знаменитий пісяючий хлопчик у Брюсселі. Подібні локації часто називають справжніми фінансовими пастками через невиправдано дорогі послуги. Наприклад, за пів години прогулянки на гондолі у Венеції доводиться викладати близько 90 євро, через що ці атракції офіційно визнали найбільш переоціненими місцями Європи.